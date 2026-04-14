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    首頁 > 生活

    教育部推SEL結合性平教育 提升教師「感知力」

    2026/04/14 13:38 記者林曉雲／台北報導
    教育部今舉辦教師性別平等教育增能培力工作坊。（圖由教育部提供）

    教育部今舉辦教師性別平等教育增能培力工作坊。（圖由教育部提供）

    校園性別平等不再只是制度規範，而是回到學生的情緒與日常互動。教育部國教署今（14）日舉辦「教師性別平等教育增能培力工作坊」，首度強調將社會情緒學習（SEL）與性平教育結合，協助教師提升對性別議題的「感知力」，從理解情緒與偏見出發，打造更友善的校園環境。

    教育部國教署組長詹雅惠說明，這次工作坊由國教署性別平等教育資源中心（國立和美實驗學校）承辦，邀集全國種子教師與研究教師參與。首日課程聚焦SEL與性別議題融合，邀請國立高雄師範大學教授游美惠講授，導入SEL五大核心能力，引導教師將性別平等從概念轉化為具情感支持的教學實踐。下午則由台灣性別平等教育協會監事莊淑靜以「學生懷孕因應」為例，透過分組實作與課程設計，協助教師掌握性平議題與情緒教育的交集。

    第2日課程呼應性平教育日主題，進一步探討多元性別與家庭樣態。游美惠指出，校園中常存在不易察覺的「微歧視」，教師需具備辨識情緒偏見與刻板印象的能力。莊淑靜則分享遊戲化教學方式，運用性平桌遊等媒材，將議題轉化為互動課程，提升學生參與與理解。

    詹雅惠表示，參與教師把研習成果帶回校園，發展結合SEL觀點的性平教案，並上架至資源中心供全國教師參考。同時，配合性平教育日推動的「性平，別等」行動方案成果，開放師生使用，鼓勵從學生視角出發，連結教育與社會行動。

    詹雅惠強調，教師是推動性平教育的關鍵，透過密集培訓，不僅提升理論知能，更強化實務操作能力，將持續透過教師專業成長，讓性別平等從課堂延伸到校園日常，培養學生尊重差異、理解多元的價值觀。

    教育部今舉辦教師性別平等教育增能培力工作坊，針對學生懷孕進行實作討論。（圖由教育部提供）

    教育部今舉辦教師性別平等教育增能培力工作坊，針對學生懷孕進行實作討論。（圖由教育部提供）

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