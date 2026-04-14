農產加工、體驗行銷融入課程 竹縣府串聯在地協會與店家助弱就業

新竹縣結合社區產業，幫助縣內低收、中低收入戶有機會穩定就業後脫貧、翻轉人生。（取自竹縣府官網）

幫助縣內的低收或中低收入家庭早日脫貧，新竹縣政府與寶山鄉新城風糖休閒園區、社團法人新竹縣寶山鄉觀光休閒產業文化協會合作，引導弱勢家庭走入社區，用社區共學、在地就業的主軸，把農產加工、體驗行銷等社區產業特色融入課程設計辦理活動，串聯在地協會與店家創造就業機會，幫忙穩定弱勢家庭的就業可能。

縣府社會處長陳欣怡說，這樣的脫貧活動已經在上週六（11日）舉辦過1場，週六（18日）還會有第2次、彼此接觸的機會。只要是設籍在新竹縣的低收、中低收入戶，將會獲優先邀請參與「兒童及少年未來教育與發展帳戶」、「希望存摺投資方案」以及「社勞政聯合促進就業服務計畫」的機會，可望全部共有70人次獲得實際體驗。

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縣府希望透過實際參與社區產業，拓展前述弱勢家庭的家戶視野，也幫忙他們建立起就業的動機與自，未來將繼續跟社區產業主合作，導入更多元的培力課程與實習機會，讓弱勢家庭在穩定收入外，也能感受到自我價值的提升。

至於「社勞政聯合促進就業服務」特別鎖定：有工作能力又有就業或職訓意願的前述弱勢家庭成員，由社工與就業中心專業人員共同提供諮詢輔導與就業媒合，並搭配有就業獎勵措施，目的就是想要幫助這類的家庭，能因穩定就業後快速翻轉人生、脫貧。

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