高市三民運動中心7月啟用 開箱全市功能最多、唯一屋頂槌球場

高市三民運動中心將於7月營運。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局打造三民區運動中心7月啟用，不僅擁有綜合球場、游泳池，更是全市唯一屋頂槌球場，還有兒童專屬泳池、肌耐力訓練室，並導入智慧科技，連燈光也可依場景調整，營運後也將增設保齡球道，堪稱是全市功能最多的運動中心。

高雄市斥資34.06億元，打造14座運動中心，已完成鳳山、前金、鹽埕、左營、前鎮、岡山、美濃、苓雅、大寮等9座；另鼓山5月、楠梓6月、三民7月、路竹9月、小港10月啟用。

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三民區運動中心位於明星學校陽明國中旁，鄰近鳳山區文山特區，由運發局委託水利局代辦興建，總工程經費7.6億元，原為陽明溜冰場，拆除後，重新打造地下1層、地上3層建築物，總面積近8708平方公尺，水利局新建工程已完工，移交運發局接力，採促參OT方式委外營運，目前進行內部裝潢，預計今年7月啟用。

三民運動中心開箱為全市功能最多運動中心，1樓囊括游泳池、蒸氣室、烤箱、SPA池及綜合球場等核心空間，還設有兒童池、兒童專屬肌耐力訓練室，以及無障礙更衣室等；2樓作為健身中心，規劃自由重量訓練區、體能訓練區、有氧訓練區；3樓設有桌球室，規劃多功能教室，包括韻律、飛輪、TRX教室等。

最大亮點為屋頂槌球場是全市唯一，還設有空中花園、瑜珈教室等，更打造智慧建築，規劃數位水、電錶等，遠端監控能源使用數據，可依用電量自行設定調整或卸載，也能遠端監控照明、動力、空調等；營運後也將增設保齡球道、咖啡廳，讓民眾運動、喝咖啡享受人生。

水利局表示，三民運動中心結合生態、節能、減廢、健康需求等綠建築理念，並打造智慧建築美觀又節能，整合人性化與高效率管理。

綜合球場。（記者陳文嬋攝）

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