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    首頁 > 生活

    中市南屯7隻流浪犬追人追車嚇人 農業局立即處理

    2026/04/14 13:28 記者蘇金鳳／台中報導
    朱暖英質疑農業局處理流浪犬不當。（記者蘇金鳳攝）

    朱暖英質疑農業局處理流浪犬不當。（記者蘇金鳳攝）

    國人已把毛小孩視為家人，但還是有人會棄養，變成流浪狗，市議員朱暖英今天在市議會提出質疑，指雖然大家都很愛貓狗，但是她先前就曾跟市府反映，有朋友在霧峰被流浪犬咬，住院1個月，今年3月，南屯中台路再發生7隻遊蕩犬追逐民眾及車輛的事件，造成居民受傷送醫，嚇壞民眾，要求農業局要好好管理流浪犬，不要發生追人、咬人事件。

    農業局長李逸安表示，狗是人類的好朋友，但任由亂跑可能會造成野生動物及人類安全影響，目前估算流浪狗有8千隻，會去熱區定期捕捉，每年捕捉2千隻，會植入晶片、節育並進行觀察，適合者供民眾認養，脾氣差有傷人前科則留置收容所，狀況好就野放，對於有流浪犬傷人會立即處理，中台路7隻流浪狗會前往處理。

    議員朱暖英表示，流浪犬問題逐年嚴重，已對居民生活與安全構成實質威脅，若不處理會造成大問題，她去年就曾質詢過，有一位住在霧峰的朋友遭遊蕩犬咬傷，需住院1個月才康復；今年3月，南屯中台路再發生7隻遊蕩犬追逐民眾及車輛的事件。

    朱暖英不滿地表示，農業局把抓回去的流浪犬節育後再放回去，但中台路的7隻流浪犬就是被抓放回去的流浪犬，要求農業局要重新檢視處理流浪犬的問題。

    農業局長李逸安表示，流浪犬熱區會定期去捕捉。（記者蘇金鳳攝）

    農業局長李逸安表示，流浪犬熱區會定期去捕捉。（記者蘇金鳳攝）

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