竹縣3校獲「閱讀磐石獎」肯定

新竹縣博愛國中等3所國中小獲得今年度的閱讀磐石獎肯定，其中博愛國中是第二度獲獎。（取自竹縣府官網）

新竹縣博愛國中、文山國小以及安興國小榮獲115年度閱讀磐石獎，其中博愛國中更是8年後再度獲得這個有國內閱讀界「奧斯卡獎」美名的肯定，3校近期將接受教育部表揚，縣府教育局長蔡淑貞說，縣府重視校園閱讀，今年度將持續補助高中以下學校充實圖書經費1278萬元，讓書香在校園飄香。

縣府教育局表示，前述3校得獎的閱讀方案分是：博愛國中【博學思創議 悅閱八方愛】、文山國小【山「親」水秀品文山‧「楓」和日「歷」饗書香】、安興國小【閱進書海‧興燦STAR】。

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博愛國中透過「思閱、創越、議躍」，讓學生理解思辨、探究創「心」並倡議拓展，實踐「八方有愛」。最大特色在PBL主題跨域課程，透過閱讀理解策略、圖資素養，進行議題探究及問題解決，學生敢於提問質疑、具備高層次思考、善於溝通表達。

文山國小展現山林學校特色，特色閱讀活動有每日晨讀、雙語閱讀、走讀家鄉等，融入「山『親』水秀」與「『楓』和日『歷』」，引導學生用分組合作和數位自學，從Perceive、Learning、Action、Creative、Effect（PLACE）探索在地、啟動創生行動。

安興國小以「走讀安興」為起點，串聯社區探索、數位科技與SEL社會情緒學習，讓閱讀成為改變的力量，並榮獲數位教學典範學校，有效培養學生永續行動與人文關懷素養。

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