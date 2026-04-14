立院三讀通過兒托法 托盟：托育成為國家級關鍵制度里程碑

立院三讀通過「兒童托育服務法」，托盟表示肯定。（資料照）

立院三讀通過「兒童托育服務法」，托育及就業政策催生聯盟今（14日）表示，這象徵我國嬰幼兒托育服務正式成為國家級的關鍵制度，單獨立法，邁入新的里程碑，認為托育將不再只是家庭的事，而是國家要共同承擔的責任。

托盟多年研議並提出托盟版「兒童托育服務法」草案，經民進黨立委林淑芬等提案，並在審查期間獲林月琴、黃捷等綠委支持，托盟表示，三讀通過的法案多採用托盟主張，托盟表示該法將嬰幼兒托育服務發展成政府責任，確立清楚應「提升公共托育服務量能」，明定托育政策不僅涉及兒童照顧，更具有支持家長兼顧育兒與工作的社會價值，條文亦明定托育服務之提供應以「優質、普及、平價及具近便性」為原則，並由中央主管機關定期辦理托育資源與需求調查，據以擬定整體政策方向。

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托盟表示，該法也明定居家托育違規記點制，強化不適任人員退場機制，包含明定居家托育人員「未專心托育」為違規行為，並同步建置「違規記點」不適任人員退場機制，未來居家托育人員違規時將記點，一定時間累積達一定點數者，將有相應的收托限制，嚴重者將退場。不適任人員認定時，會綜合評估違規頻率、次數、樣態、違規行為發生的時間密切性等因素。

托盟表示，考量先前曾發生托育人員不熟悉緊急救護流程，延誤托兒送醫造成嚴重後果的問題，這次修法也針對要求地方未來應擬定明確具體的緊急事件處理流程，並落實托育人員每年定期接受基本救命術訓練、事故傷害預防及處理知能、緊急救護情境演習，並透過定期演練，建立一致的危機應變程序。

托盟表示，這次修法也強化違規或爭議案件調查程序，提升制度公信力，並且優化托育費用的審議程序，包含將由中央主管機關召集托育諮議會明定托育收退費等原則，再交給地方審議，將可更保障托育人員有合理收入，並保障權益，也將居家托育服務中心法制化，明確規範業務範圍等。

托盟認為，該法的三讀通過，將是國家支持育兒制度的具體承諾與責任承擔，但也必須要更落實國家一起養的決心，不能只淪為口號。

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