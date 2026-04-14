結合地景食材 台南四季辦桌5/2關廟首場席開百桌

春季場由歸仁兩大辦桌世家蘇嘉進、施宗泰總舖師聯手掌廚。（記者王姝琇攝）

廣受好評的「台南總舖師四季辦桌」結合山、海、平原與丘陵四大地景食材，打造年度指標性飲食盛會，首場春季辦桌將於5月2日在關廟區大潭埤旺萊公園登場，席開百桌，邀民眾共襄盛舉。

2026台南總舖師四季辦桌由蘇嘉進、施宗泰等八大總舖師聯手規劃，依循台南各區特色與四季食材，推出4場無菜單料理限定盛宴，春季場特別選在關廟大潭埤旺萊公園舉辦，讓民眾在湖光綠意的戶外環境中，體驗最具特色的野外辦桌風情。

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歸仁兩大辦桌世家蘇嘉進、施宗泰總舖師聯手掌廚，嚴選關廟鳳梨、綠竹筍、白河蓮子、玉井香菇等在地農產，以及官田跑山雞、學甲蒜頭、將軍烏魚子等特色食材；海味部分則集結北門虱目魚、草蝦、七股龍虎斑魚、干貝與蛤蜊等新鮮漁獲，搭配後壁糯米、鹽水紅豆與柳營鮮奶等優質物產。台鹽提供鹽麴及海洋鹼性離子水，茶之魔手加碼仙楂烏龍。

台南市長黃偉哲表示，辦桌文化不僅承載著濃厚的人情味，也展現總舖師世代傳承的精湛廚藝；市府近年推動辦桌文化品牌化，透過四季辦桌，讓更多民眾認識台南在地食材與宴席文化，未來也將規劃結合在地農漁產特色，巡迴各行政區舉辦。

春季場席開100桌，每桌1萬元，特別設計住宿保留個人席50個名額，讓來台南住宿遊客優先購買，明（15）日中午12時開放報名。觀旅局長林國華表示，關廟周邊串聯千佛山菩提寺、新光里彩繪村，及深緣及水赤壁茶寮等景點，適合規劃1日遊。

台南總舖師四季辦桌春季登場席開百桌。（記者王姝琇攝）

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