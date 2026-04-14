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    首頁 > 生活

    全台瘋媽祖政治人物干擾祭典 學者林茂賢批「無知又無禮」

    2026/04/14 12:58 記者歐素美／台中報導
    白沙屯媽祖進香活動掀起風潮，許多政治人物也紛到場「沾光」。（民眾提供）

    白沙屯媽祖進香活動掀起風潮，許多政治人物也紛到場「沾光」。（民眾提供）

    白沙屯媽祖遶進進香，掀起全台瘋媽祖的風潮，國立台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢卻忍不住發文，痛批「無知又無禮的政治人物」，指出民間廟會慶典活動總是聚集大量人潮，而政治人物也一定會趁機曝光、致詞、抬轎作秀，「表演」與人民同在、接地氣的形象，部分政治人物喧賓奪主，強行介入廟會活動，干擾祭典破壞禮俗，令人無法苟同。

    林茂賢指出，政府官員、民意代表參與地方廟會，基於關心在地文化且來者是客，廟方當然歡迎，但許多心中沒有信仰、眼中只有選票的政治人物，經常會「喧賓奪主」，強行介入廟會活動，干擾祭典破壞禮俗。

    林茂賢說，民俗是民衆自發性、自主性的行為，祭典的主導者是宮廟的主事者，廟會遶境進香活動是由爐主、總理、委員主導，但經常可見政治人物喧賓奪主、反客為主，在祭典中搶佔主位、搶當主祭者、搶抬神轎、搶麥克風向信徒「開示」的亂象，踰越作為客人或信衆的規矩。

    他並舉例指出，例如廟會中應致詞歡迎大家蒞臨的是廟宮主委，不是官員、民代。擔任掌轎、扶轎的應該是廟方負責人或輪值爐主，但許多政治人物為了搶風頭、搶鏡頭，硬是擠進轎前掌轎，塞不進不去的就在一旁扶轎「沾光」，其嘴臉令人作嘔。

    林茂賢強調，廟會祭典有其神聖性，祭典科儀的規矩、民俗禁忌是民衆共同遵守的規範，即使不相信、不認同也應尊重，不能因政治人物的特權而破壞紀律，至於那些「無知又無禮」的政治人物，不尊重傳統禮儀，當然也不會在意人民，他們參與民俗活動只是作秀、表演、干擾祭典而已。

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