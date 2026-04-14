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    首頁 > 生活

    台南市區民宿增至751家 市府4/22舉辦旅宿申設說明

    2026/04/14 13:02 記者王姝琇／台南報導
    為輔導旅宿業者順利取得合法登記，市府將於4/22舉辦申設說明會。（記者王姝琇攝）

    為輔導旅宿業者順利取得合法登記，市府將於4/22舉辦申設說明會。（記者王姝琇攝）

    原台南市區自2016年底起可申設民宿後，民宿家數至今已從89家成長751家，為輔導旅宿業者順利取得合法登記，南市觀旅局將於4月22日辦理「台南旅宿申設輔導暨法令宣導說明會」，透過跨局處整合說明與經驗分享，協助業者掌握申設關鍵。

    交通部觀光署公布第1季各縣市旅館業及民宿查報取締績效，開罰總金額台南市達742萬元，計未合法列管家數非法旅館14家、非法日租套房102家。市府持續透過辦理申設說明會，協助有意投入旅宿產業之業者了解相關法規及申請流程，順利取得合法登記證經營。

    觀旅局長林國華表示，說明會上午場「旅館申設說明會」將說明旅館設立申請流程，並邀都市發展局、地政局、工務局、消防局及環境保護局等單位，針對土地使用分區、建築管理、消防安全及環保法規等重點進行完整解析；下午場「民宿申設說明會」則由觀旅局說明民宿相關法規與申請程序，邀台南市民宿文化發展協會理事長分享實務經營經驗與成功案例。

    市府將於4/22下午舉辦民宿申設說明會。（台南市政府提供）

    市府將於4/22下午舉辦民宿申設說明會。（台南市政府提供）

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