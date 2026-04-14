白沙屯媽祖進香、大甲媽將起駕 台中本月遶境有望逾150萬人次

白沙屯媽祖進香，數量龐大的香燈腳隨行經過台中市。（記者蔡淑媛攝）

苗栗白沙屯媽祖12日深夜起駕，逾46萬名香燈腳報名隨行，行經台中市，今天進入彰化縣；台中市長盧秀燕今天表示，農曆三月媽祖出巡，台中緊接有台中樂成宮、大甲鎮瀾宮等媽祖遶境，上百萬信眾跟隨，這個月宮廟遶境過境台中可能破150萬人次；台中警方將動用警民力4000人全力支援。

盧秀燕12日深夜參加苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香起駕活動，粉紅超跑出巡，現場萬頭鑽動，盧秀燕今天主持市政會議表示，3月瘋媽祖，每年農曆3月媽祖出巡遶境，許多重要廟宇都在中部，繼白沙屯媽祖近50萬香燈腳過境台中。

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4月17週五早上8點20東區樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄10萬人次跟隨，上午10點東區慈聖宮天上聖母遶境3千人隨行，當晚10點5分大甲鎮瀾宮媽祖遶境年度盛會，破百萬人次跟隨。

4月25日上午7點，海線的梧棲大庄浩天宮媽祖遶境3千人，以及農曆三月十五保生大帝誕辰遶境3千人隨同，盧秀燕指出，這個月各大宮廟繞境過境台中，可能破150萬人次，警察幾乎日以繼夜守護神明和信眾安全，呼籲民眾注意安全，配合指揮管制，希望遶境順利。

台中市警局表示，過往農曆3月拱天宮白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮媽祖等大型遶境活動，跨越中部縣市，今年海線梧棲大庄浩天宮首度從8、9月改到農曆3月遶境，三大宗教活動，加上中小型宮廟遶境，警局動用警民力4000人全力支援，請民眾多加配合交通秩序疏導，平安遶境。

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