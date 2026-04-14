為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    見證國際級跨海地標誕生 淡江大橋輕軌一日票16日開賣

    2026/04/14 12:50 記者賴筱桐／新北報導
    淡江大橋即將於5月通車，新北捷運公司推出輕軌紀念一日票（淡江大橋票面）。（圖由新北捷運公司提供）

    淡江大橋即將於5月通車，新北捷運公司推出輕軌紀念一日票（淡江大橋票面）。（圖由新北捷運公司提供）

    跨越淡水河口的國際級指標性建築「淡江大橋」預計5月完工通車，新北捷運公司4月16日起將推出淡江大橋紀念票面的「輕軌1日票」，設計直式與橫式2款不同風格，每張50元，當天可不限次數搭乘輕軌，提供旅客便捷的交通選擇，具收藏意義。

    新北捷運公司總經理吳國濟表示，「輕軌1日票（淡江大橋票面）」設計2款風格票面，直式名為「微光晨曦」，捕捉清晨第一道曙光照耀橋身的清新明亮感，展現大橋晨間的洗鍊線條；橫式款名為「餘暉日暮」，生動描繪淡水著名的落日餘暉，以出海口為背景，將海天一色、波光粼粼的浪漫景象封存於票面之中。

    輕軌1日票（淡江大橋票面）將從4月16日起，在淡海輕軌V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站同步開賣，每張票價50元，款式隨機，購票當日可不限次數搭乘淡海輕軌，民眾可輕鬆前往淡水漁人碼頭，一睹淡江大橋跨越淡水、八里兩岸的壯闊雄姿。

    吳國濟說，淡江大橋通車前夕的系列盛事將自4月中旬起密集展開，淡江大橋不僅可有效紓解淡水、八里間的交通，其優美的結構設計，更成為淡水河畔最吸睛的風景，透過發行輕軌紀念1日票，希望讓國內外旅客在便利通勤之餘，也能留存屬於新北的建設回憶。

    輕軌1日票（淡江大橋票面）設計2種風格，圖為橫式的「餘暉日暮」。（圖由新北捷運公司提供）

    輕軌1日票（淡江大橋票面）設計2種風格，圖為橫式的「餘暉日暮」。（圖由新北捷運公司提供）

    淡海輕軌1日票（淡江大橋票面）設計2種風格，圖為直式的「微光晨曦」。（圖由新北捷運公司提供）

    淡海輕軌1日票（淡江大橋票面）設計2種風格，圖為直式的「微光晨曦」。（圖由新北捷運公司提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播