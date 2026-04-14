見證國際級跨海地標誕生 淡江大橋輕軌一日票16日開賣

淡江大橋即將於5月通車，新北捷運公司推出輕軌紀念一日票（淡江大橋票面）。（圖由新北捷運公司提供）

跨越淡水河口的國際級指標性建築「淡江大橋」預計5月完工通車，新北捷運公司4月16日起將推出淡江大橋紀念票面的「輕軌1日票」，設計直式與橫式2款不同風格，每張50元，當天可不限次數搭乘輕軌，提供旅客便捷的交通選擇，具收藏意義。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，「輕軌1日票（淡江大橋票面）」設計2款風格票面，直式名為「微光晨曦」，捕捉清晨第一道曙光照耀橋身的清新明亮感，展現大橋晨間的洗鍊線條；橫式款名為「餘暉日暮」，生動描繪淡水著名的落日餘暉，以出海口為背景，將海天一色、波光粼粼的浪漫景象封存於票面之中。

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輕軌1日票（淡江大橋票面）將從4月16日起，在淡海輕軌V01紅樹林站及V26淡水漁人碼頭站同步開賣，每張票價50元，款式隨機，購票當日可不限次數搭乘淡海輕軌，民眾可輕鬆前往淡水漁人碼頭，一睹淡江大橋跨越淡水、八里兩岸的壯闊雄姿。

吳國濟說，淡江大橋通車前夕的系列盛事將自4月中旬起密集展開，淡江大橋不僅可有效紓解淡水、八里間的交通，其優美的結構設計，更成為淡水河畔最吸睛的風景，透過發行輕軌紀念1日票，希望讓國內外旅客在便利通勤之餘，也能留存屬於新北的建設回憶。

輕軌1日票（淡江大橋票面）設計2種風格，圖為橫式的「餘暉日暮」。（圖由新北捷運公司提供）

淡海輕軌1日票（淡江大橋票面）設計2種風格，圖為直式的「微光晨曦」。（圖由新北捷運公司提供）

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