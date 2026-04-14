高齡換照下修70歲5月上路 侯友宜鼓勵長者自願繳回駕照

新北市長侯友宜（前排左）表示，他鼓勵長輩，若無駕駛需求、身體狀況不佳，要自願繳回駕照。（記者黃政嘉攝）

高齡駕駛人換照年齡下修至70歲將在今年5月上路，台北區監理所今天在新北市道路交通安全會報指出，將持續寄發通知單，也對曾發生違規或遇行車事故長者寄發換照與關懷單，提醒留意駕駛反應及身體機能；新北市長侯友宜鼓勵長輩若無駕駛需求、身體狀況不佳，要自願繳回駕照。

台北區監理所統計，自2017年至今年2月止，新北市高齡駕照整體辦理率達97.41%，自願繳回率占整體辦理人數的18.81%。

請繼續往下閱讀...

台北區監理所交通安全科長張世融指出，今年起高齡駕駛人換照年齡下修至70歲，須完成安全教育課程及體格檢查，駕照效期核發至75歲；75歲以上駕駛人須通過認知功能測驗，並維持每3年換發一次，如有違規肇事紀錄者，須完成駕駛訓練課程後始得辦理換照，以強化駕駛能力與風險控管。

張世融說，今年1月起，針對有發生違規或遇行車事故的長者寄發換照暨關懷通知單，1至3月已寄發171件，另於寄發初次（75歲）及定期（78歲）換照通知單時，一併寄送自願繳回註銷申請書，提醒民眾如有繼續使用駕照需求應定期換照。

侯友宜表示，高齡換照下修70歲，就是因為先前在三峽發生75歲以上的高齡長者開車衝撞，釀多人嚴重死傷，他鼓勵長輩，如果沒有駕駛需求，身體狀況不佳，要自願把駕照繳回，監理所負擔沉重，希望各局處全力協助。

針對高齡駕駛人管理，侯友宜指出，市府除由衛生局盤點體檢及認知功能測驗量能，也結合偏鄉地區需求，於石碇區、坪林區等地，規劃每半年辦理1次「高齡一站式換照服務」，整合課程、體檢及現場換照流程，提升服務可近性，同時透過社區關懷據點辦理交通安全宣導與駕駛模擬訓練，協助高齡者進行自我評估。

「交通道安絕對零容忍，一定要全力最到位」。侯友宜強調，他已責成各局處持續針對高風險族群與路段，落實工程、執法及宣導等策略，並針對近期事故樣態提出精進措施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法