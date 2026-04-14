衛福部推中藥材食品管理草案 中醫界籲分類再細化

中藥。示意圖（資料照）

衛福部於2026年4月13日預告訂定「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案，盼透過制度化方式釐清中藥材在食品與藥品間的界線。對此，中醫界肯定中藥材制度化管理方向，但指出二分法不足，應強化分類、標示與專業參與機制，確保民眾食用安全，同時避免食品與藥品界線模糊。

台北市中醫師公會理事長陳文戎指出，政府此次推動制度化管理，代表已正視中藥材在食品與醫療之間的角色定位，方向值得肯定。

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不過他也強調，中藥材並非一般食品，其使用涉及體質辨識、劑量控制與適應症判斷，若僅以「可食或不可食」進行區分，恐難全面反映實務需求。因此，公會提出3大建議，盼讓制度更貼近臨床與市場現況。

首先，在分類制度上，建議依藥理強度與使用風險進行分級管理，而非單純二分法。透過更精細的分類，可提升管理精準度，也有助業者與民眾理解使用界線。

其次，在食品與療效宣稱部分，公會認為應明確切割。若中藥材納入食品使用範疇，就應嚴格禁止任何療效宣稱，並強化標示與市場查核機制，避免消費者誤以為具有醫療效果，進而影響判斷。

第三，公會呼籲建立中醫專業參與機制。針對具有藥理作用的中藥材，應納入中醫師專業評估與管理，透過制度化把關，確保用藥安全，避免不當使用帶來健康風險。

此外，陳文戎也提醒民眾，即使是標示為食品的中藥材產品，仍須留意個人體質差異，若有調理需求，建議諮詢中醫師，以獲得更適切的建議。

台北市中醫師公會支持政府朝制度化管理邁進，但也期待後續法規能進一步完善，讓界線更清楚、規範更具體，既能提供產業明確依循，也能保障民眾健康，讓中醫藥在現代社會持續發揮正向價值。

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