「台茶24號山蘊」改製烏龍茶 茶改場：GABA含量優於市售產品

台茶24號山蘊改製作烏龍茶時，含有豐富的GABA含量。（茶改場提供）

台灣山茶是台灣特有種茶葉，也列為林下經濟作物，農業部茶及飲料作物改良場培育台灣原生山茶新品種「台茶24號山蘊」，茶改場表示，已將「台茶24號山蘊」轉化為高機能性的GABA烏龍茶，含有的γ-胺基丁酸（GABA）與茶胺酸含量顯著優於市售產品。

目前主要分布在中南東海拔6百到1500公尺山區的台灣山茶，目前處於接近受脅等級，茶樹可長到10公尺高，茶改場團隊經19年選育出台茶24號山蘊，為目前台茶系列中唯一純台灣原生種茶葉，還具備抗病蟲害與抗逆境能力。

請繼續往下閱讀...

茶改場場長蘇宗振表示，台茶24號不僅具有育種意義，隨該場開發出的GABA高值化製程，更證明台灣原生種具備發展為頂級保健茶飲的市場潛力，經試驗證實，台茶24號GABA烏龍茶開發製程成熟，可穩定產出。

茶改場說明，台茶24號具有獨特的菇蕈味，並伴隨蔗糖、糖炒栗子般的溫潤甜香，該茶經過特殊厭氧製程生成的γ-胺基丁酸，具備紓緩壓力及幫助入睡等效用，該場將台茶24號一改過去多製為紅茶或綠茶，改製烏龍茶時，γ-胺基丁酸含量每100克就有249mg，已在GABA茶商品標準的每100克150mg以上；茶胺酸含量可達11.45mg/g，顯著高於目前主流品種和巿售GABA茶，看好未來台茶24號在保健茶飲市場的潛力。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法