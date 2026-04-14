為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    颱風、少雨...台南文旦著果差 恐連2年受災

    2026/04/14 12:18 記者吳俊鋒／台南報導
    受颱風、少雨等氣候因素影響，台南文旦著果率差，立委郭國文邀集相關單位會勘。（記者吳俊鋒攝）

    受颱風、少雨等氣候因素影響，台南文旦著果率差，立委郭國文邀集相關單位會勘。（記者吳俊鋒攝）

    遠近馳名的台南文旦，去年遭到「丹娜絲」颱風重創，今年又因降雨偏少等氣候因素，開花不佳，衝擊著果率，恐連2產季受災；麻豆農會總幹事孫慈敏反映文旦著果率差，恐衝擊後續產量。

    立委郭國文今邀集相關單位會勘，農業部將迅速召開專家小組會議，持續1個月追蹤、觀察，全力因應。郭國文力促啟動天然災害救助評估機制，議員陳秋宏也到場關心。

    郭國文說，全力爭取下，農業部已於3月24日通過調整天然災害救助辦法基準線，文旦柚每公頃補助由8萬元提高至9.5萬5元，並首度納入長期作物「額外救助」機制，將成為柚農復耕、復養的重要後盾。

    農糧署長姚士源會同台南區農改場、市府農業局等現勘，回應將儘速召開專家小組會議，啟動天然災害救助評估機制，目前持續追蹤、觀察，最快於5月中旬提出相關方案。

    針對產季的因應措施，農糧署將視實際收成與品質，必要時儘速啟動大果收購加工機制，以穩定市場價格、降低農民損失。

    郭國文指出，柚農反映，過去長達6個月沒有降雨，加上去年丹娜絲重創，落果率高達8、9成，樹根因風災造成鬆動，整體仍在恢復中，是產量嚴峻的最大主因。當前關鍵在於啟動時機與執行速度，務必能立即回應農民需求。

    受颱風、少雨等氣候因素影響，台南文旦開花不佳，衝擊著果率。（記者吳俊鋒攝）

    受颱風、少雨等氣候因素影響，台南文旦開花不佳，衝擊著果率。（記者吳俊鋒攝）

    台南文旦開花不佳，衝擊著果率，立委郭國文邀集相關單位會勘。（記者吳俊鋒攝）

    台南文旦開花不佳，衝擊著果率，立委郭國文邀集相關單位會勘。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播