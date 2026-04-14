颱風、少雨...台南文旦著果差 恐連2年受災

受颱風、少雨等氣候因素影響，台南文旦著果率差，立委郭國文邀集相關單位會勘。（記者吳俊鋒攝）

遠近馳名的台南文旦，去年遭到「丹娜絲」颱風重創，今年又因降雨偏少等氣候因素，開花不佳，衝擊著果率，恐連2產季受災；麻豆農會總幹事孫慈敏反映文旦著果率差，恐衝擊後續產量。

立委郭國文今邀集相關單位會勘，農業部將迅速召開專家小組會議，持續1個月追蹤、觀察，全力因應。郭國文力促啟動天然災害救助評估機制，議員陳秋宏也到場關心。

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郭國文說，全力爭取下，農業部已於3月24日通過調整天然災害救助辦法基準線，文旦柚每公頃補助由8萬元提高至9.5萬5元，並首度納入長期作物「額外救助」機制，將成為柚農復耕、復養的重要後盾。

農糧署長姚士源會同台南區農改場、市府農業局等現勘，回應將儘速召開專家小組會議，啟動天然災害救助評估機制，目前持續追蹤、觀察，最快於5月中旬提出相關方案。

針對產季的因應措施，農糧署將視實際收成與品質，必要時儘速啟動大果收購加工機制，以穩定市場價格、降低農民損失。

郭國文指出，柚農反映，過去長達6個月沒有降雨，加上去年丹娜絲重創，落果率高達8、9成，樹根因風災造成鬆動，整體仍在恢復中，是產量嚴峻的最大主因。當前關鍵在於啟動時機與執行速度，務必能立即回應農民需求。

受颱風、少雨等氣候因素影響，台南文旦開花不佳，衝擊著果率。（記者吳俊鋒攝）

台南文旦開花不佳，衝擊著果率，立委郭國文邀集相關單位會勘。（記者吳俊鋒攝）

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