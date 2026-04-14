桃市消民比6都第三 議員促補消防人力

知名連鎖量販店位於中壢區中華路二段近普義路口的分店，2023年某天凌晨竄出火焰濃煙，桃園市消防局獲報動員灌救。（資料照）

桃園市「消民比」（現職消防人員數與轄區人口數的比例）成為今（14）日市議會定期會之市府消防局工作報告時，跨黨派議員質詢焦點，議員陳雅倫直指桃市消民比在六都當中落後台北市與台南市，促市府補實消防人力；消防局長龔永信回應，近年北市、南市人口下降，桃市則上升，人口母數增加影響桃市消民比數據，預估明、後年可各增補100名警察學校畢業的消防人力，紓解人力缺額壓力。

議員游吾和、魏筠、葉明月、林政賢等人，分別關注目前員額跟編制員額相差多少人？既有人力足夠應付繁重的救災救護工作？人力缺口如何改善？龔永信答詢說，目前員額1772人，編制員額2377人，還差605人，今年元月補了48名消防新血，但調離、退休等共20人，明、後年可各增加100人，人力問題應會有所緩和。

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議員彭俊豪表示，桃市人口增加快，大樓越來越多，各類活動多，消防局任務也變多，消防局應有短期、長期的人力補充計畫；議員黃崇真質詢說，是不是勤務重而待遇與福利不夠好，所以消防人力短缺？議員楊朝偉說，桃市消民比現為1比1346，世界標準是1比1千，去年某單位小隊長猝死事件後，市府曾允每年3%進用率，如今有沒有達標？

龔永信坦言，去、今年人員進用率未達3%，原因包括警校消防系每年要招募千名學生，報名只3、400人，年金改革、消防殉職事件等情況影響報考人數，每年畢業人數有限，不夠全國各市縣的需求，這是全國性的問題。

議員劉曾玉春認為，AI、無人機等科技逐漸成熟，善用科技協助消防工作效能並降低人員出勤風險，是消防局需要努力的方向；龔說，目前配置無人機23架、領有合格證照的飛手103名，消防機器人8台分布在工業區相關分隊，該局會逐步擴充以幫助消防工作順利。

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