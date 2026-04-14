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    首頁 > 生活

    響應世界閱讀日 屏東「春之森」市集、書展、影展週末開跑

    2026/04/14 12:26 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東總圖「春之森」系列活動帶領民眾走讀圖書館週邊自然生態。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東總圖「春之森」系列活動帶領民眾走讀圖書館週邊自然生態。（圖由屏東縣政府提供）

    響應4月23日世界閱讀日，屏東縣政府文化處本（4）月起至8月推出「春之森」系列活動，以閱讀、森林、生活為主軸，結合市集、書展與影展，打造融合自然與閱讀的多元體驗，歡迎民眾走出戶外，感受不一樣的閱讀氛圍。

    「春之森市集」將於4月18日（週六）、19日（週日）下午2時至晚間8時於屏東總圖戶外廣場登場，集結超過40攤植栽、文創手作及輕食甜點攤位，現場並規劃無人機足球體驗、說故事活動、手作DIY及戶外生態走讀等豐富內容，讓大家在逛市集、玩活動的同時，也能自在親近閱讀。

    文化處表示，兩日市集活動期間特別規劃集章摸彩活動，民眾參加市集並集滿3枚印章，可現場抽獎，最大獎有機會獲得由屏東10間獨立書店共同推薦的「屏東100本」精選好書，增添參與樂趣。

    此外，市集活動期間，也於屏東總圖5樓演講廳推出「野望影展」，播映《鯨際見證者》及《真實蟲蟲危機：大城市》2部影片及映後座談，透過影像帶領觀眾關注自然環境與生態議題。全程參與者可核發教師研習及公務人員學習時數。

    文化處指出，「春之森」系列活動不僅限於市集，屏東總圖2樓以及誠品書店屏東總圖限定店同步規劃主題書展，透過閱讀與生活的結合，營造輕鬆且富有探索感的文化體驗，邀請大小朋友一同走進閱讀的多重風景。詳情可至屏東總圖臉書查詢。

    響應世界閱讀日，屏東「春之森」系列活動推出主題書展。（圖由屏東縣政府提供）

    響應世界閱讀日，屏東「春之森」系列活動推出主題書展。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東總圖「春之森」市集結合無人機踢足球等多元活動。（圖由屏東縣政府提供）

    屏東總圖「春之森」市集結合無人機踢足球等多元活動。（圖由屏東縣政府提供）

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