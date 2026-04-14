新北閱讀節週末登場 打造戶外閱讀市集音樂派對

2026新北閱讀節將於4月18日、19日在三重向日葵廣場登場，結合音樂打造戶外閱讀市集派對。（記者賴筱桐攝）

2026新北閱讀節將於4月18日、19日在三重向日葵廣場登場，以「閱讀市集派對」形式，打造結合音樂、閱讀與生活風格的活動，規劃戶外閱讀市集，還有Jazz live band、黑膠DJ派對、Swing Dance互動、不插電演唱、陌生書桌、親子繪本講座等，邀請民眾一起聽音樂、逛市集、享閱讀。

新北市立圖書館館長吳佳珊表示，「新北閱讀節」今年以「聽見．樂讀」為主題，結合音樂和互動體驗，打造「閱讀市集派對」，現場集結50個攤位，涵蓋獨立書店、文創手作、音樂與美食，並打造5大主題閱讀空間，包括「山海ZONE」、「舒壓ZONE」、「懷舊ZONE」、「森活ZONE」及「童心ZONE」，參加市集闖關可免費兌換限量紀念品。

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吳佳珊說，活動首日有長達6小時不間斷的音樂演出，還有互動式閱讀體驗，規劃25個特色攤位，搭配集章闖關活動，民眾完成指定體驗可集章，集滿10枚兌換100元抵用券，集滿7枚可參加抽獎，獎品包括iPad+ Apple Pencil、藍牙喇叭、電子閱讀器與無線耳機等。另有結合音樂與運動的「動能閱讀場」，邀民眾一邊慢跑、一邊聆聽有聲書，開啟閱讀的多元感官體驗。

此外，4月19日以親子共享閱讀為主軸，有繪本故事劇及魔法氣球互動秀等，以集「陌生書桌」活動，邀民眾帶著自己喜歡的書，在音樂與輕食陪伴下一起閱讀。現場設置漂書專區，民眾可自由取閱。

活動2天舉辦多場免費手作體驗課程，包括18日「類比浪漫—音樂盒手作」、「漫步普羅旺斯—紫色薰衣草扭扭棒植栽」、「把大自然摺進書本裡—摺紙手作活動」、「粘忘凡親子繪本講座」、「大自然生態書籤」；19日「長頸鹿最特別」、「露營好有趣」、「兔子躲藏大挑戰」繪本故事等。2026新北閱讀節系列活動，4月15日中午12點起免費開放報名，詳情上新北市立圖書館網站查詢。

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