免費快搶！下載「海洋母親節」LINE貼圖表達對媽媽的謝意

海委會推出「海洋母親節」貼圖。（海委會提供）

繼「海洋兒童節」LINE貼圖後，為迎接溫馨五月，海委會再推出「海洋母親節」貼圖，今（14）日開始上架，下載期限至5月14日，共16張貼圖，可使用180日，希望透過海洋意象的可愛貼圖，以最萌海洋生物向媽媽傳遞感謝與心意。

海委會指出，這次「海洋母親節」貼圖集結8位插畫家，以海洋元素結合母親節情境，將情感轉化為生動有趣的圖像語言，展現多元風格與創意能量，讓貼圖不僅可愛實用，也富含文化意涵。

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例如傳達深深感謝時，推薦使用鯊魚化身海巡人員向母親敬禮的「母親大人～向你敬個海禮」，或是「海好有你」、「謝謝你為我撐起整片海」等語句；又或是「收到媽媽海令」、「跟著您的潮流」等貼圖，呈現親子間幽默互動；偶爾想撒嬌時，可以使用「我餓了～晚餐有海味嗎？」、「就想黏著你」、「海浪抱抱」，輕鬆可愛方式表達依賴與愛意，讓貼圖在溫馨中帶點俏皮。

多元海洋生物包括魟魚、花園鰻、白海豚、蝦、海星、珊瑚、章魚、海獺、河豚及鯊魚等，透過擬人化與情境轉化，讓各式海洋生物成為傳遞情感的角色，也盼提升民眾對海洋環境的認識與關注。

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