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    首頁 > 生活

    台中24處商圈3年僅4市區商圈申請經費修繕 挨批資源不均

    2026/04/14 12:26 記者蘇孟娟／台中報導
    楊典忠質疑海線商圈淪三等，年久失修沒錢修。（記者蘇孟娟攝）

    楊典忠質疑海線商圈淪三等，年久失修沒錢修。（記者蘇孟娟攝）

    台中有多達24處商圈，但市議員楊典忠今在議會揭，審計部今年2月查核發現，全市24處商圈，3年來僅4個商圈申請到修繕費用且全集中在市區，海線商圈包括梧棲舶來品商圈、沙鹿鹿寮成衣商圈淪「三等商圈」，年久失修苦等不到資源；經發局指出，因兩商圈並非立案商圈，會積極協助輔導立案。

    楊典忠指出，經發局每年編220餘萬的修繕預算，但全市24處商圈從2022年至2025年間，商圈臨時設備損壞僅有4個商圈獲得修繕經費，其中3個集中在中區，1個位於北屯區，其餘20個商圈完全未受惠，被審計部指商圈設施修繕與維護經費未建立明確審查標準，資源分配是否合理也引質疑。

    他舉海線商圈梧棲舶來品商圈長期缺乏設施更新，沙鹿鹿寮商圈入口意象設施更是當年前市長胡志強所設，年久失修卻始終未獲修繕經費支持；更諷刺的是，台中市觀光旅遊網「大玩台中」將鹿寮成衣商圈列為沙鹿重要景點，「對外行銷、對內不給資源」，政策明顯矛盾。

    楊典忠更質疑，市府每年編列978萬元商圈輔導經費、220萬元設施修繕經費等，總計超過兩千萬元商圈相關預算，但縣市已合併16年，竟無法輔導鹿寮商圈正式成立，資源分配嚴重失衡，促市府立即檢討讓各區商圈都有發展機會。

    台中市副市長黃國榮認同，經發局應主動協助輔導商圈立案；經發局長張峯源指出，海線兩處商圈因非立案商圈所致，會主動盤點商圈需求，任內已輔導新成立4處商圈，會找商圈了解立案面臨困難。

    張峯源（前）允加速盤點商圈需求並輔導商圈立案。（記者蘇孟娟攝）

    張峯源（前）允加速盤點商圈需求並輔導商圈立案。（記者蘇孟娟攝）

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