勞動節連假上國道 高公局公布好走時段

勞動節有3天連假，高公局預估國道連假首日南向車潮為平日1.3倍，今天公布好走時段。（資料照）

勞動節有3天連假，高公局預估國道連假首日南向車潮為平日1.3倍，今天公布好走時段，5月1及2日南向西部國道建議清晨6時前或中午12時後出發，國道5號清晨5時前或下午5時後出發。

勞動節連假為5月1至3日共3天，勞動節為連假首日，今年勞動節也是首次全國放假。交通部高速公路局先前研判交通需求將以旅遊旅次為主，預估假期交通量為107至115百萬車公里（mvk），其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

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高公局發布新聞稿表示，預期連假首兩日為南向尖峰日，車流集中於上午時段；連假末兩日為北向尖峰日，車流集中於下午時段。

高公局指出，連假期間出遊人潮大增，國道易有壅塞情形，呼籲用路人可多利用國道客運、台鐵及高鐵等大眾運輸工具，若仍有自行開車需求，可參考國道好走時段避開壅塞。

有關勞動節連假國道好走時段，高公局表示，5月1及2日南向，西部國道建議清晨6時前或中午12時後出發，國道5號建議清晨5時前或下午5時後出發。

在5月2及3日北向方面，高公局指出，西部國道南部地區建議上午9時前出發，中部地區中午12時前出發，而國道5號建議在上午9時前出發。

為分散尖峰車流，高公局表示，連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日凌晨0至5時暫停收費等措施；自行開車民眾可利用優惠時段及路段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App查詢即時路況，以彈性調整出發時間與行車路線。

由於連假期間國道交通需求大，尖峰時段易車多壅塞，高公局呼籲，用路人耐心駕駛，全程保持專注，切勿任意變換車道，或違規行駛未開放通行路肩，並勿疲勞駕駛。

高公局也提醒，用路人進出高速公路交流道、服務區或休息站時，不要使用輔助駕駛系統，以免系統無法及時判斷路況而發生憾事。

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