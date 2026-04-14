逢甲商圈人潮年年減少 議員建議結合演唱會、參展活動

議員張廖乃綸要求市府正視逢甲商圈人潮年年減少的問題。（記者蘇金鳳攝）

台中市原本被列為黃金商圈的逢甲商圈，人潮已不若以往，市議員張廖乃綸今天在市議會指出，逢甲商圈、夜市的人潮一年比一年少，已影響到店家及攤商的生計，希望市政府能串連水湳經貿園區重大建設及周邊古蹟與文化活動，吸引更多觀光客到逢甲商圈停留、消費。

副市長黃國榮表示，市府各單位針對大型活動期間，都會配合行銷周邊商圈，例如大型展覽或演唱會在水湳經貿園區舉行，市府在宣傳過程中也會連結周邊商圈；經發局長張峯源表示，有進行調查，雖人潮有減少，民眾的購買力並未減少，全台中市約有26萬個店家，整體來說營收狀況都是正成長，但是川普的對等關稅及美伊戰爭等國際局勢的動盪確實可能影響一般民眾的消費意願。

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市議員張廖乃綸表示，根據逢甲大學統計行銷研究小組調查，2024年逢甲商圈全年人流約770萬人次，較2023年減少約79萬人次，粗估114年人流會再下修至750萬人次。

她指出，雖然根據交通部觀光署以電信大數據統計，逢甲商圈、逢甲夜市去年還有894萬多人次，但與過去平均每年吸引破千萬、甚至一年吸引1220萬人次，已不可同日而語。

此外，張廖乃綸指出，逢甲周邊短短百公尺就有超過10間店面招租，面對人潮的減少，商圈已發起自救活動，市府難道沒有任何的協助嗎? 市政府應該更努力為逢甲帶來人潮

張廖乃綸強調，有學術機構調查發現，「住宿商機」成為逢甲商圈消費結構主要推力，還有中央公園、會展中心、綠美圖等重大建設，更有古蹟，市政府更應該想辦法讓住宿的觀光客、參展人員、聽演唱會的人員，在逢甲商圈、夜市停留更長時間，增加消費。

經發局長張峯源表示，會結合周遭活動來讓逢甲商圈人潮提高。（記者蘇金鳳攝）

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