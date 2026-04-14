新北珠蔥季登場 跨界甜點、食農旅遊齊發

新北市農業局舉辦珠蔥上市記者會。（記者賴筱桐攝）

春天是新北珠蔥1年中最鮮嫩甘甜的季節，新北市農業局今天舉辦「蔥蔥容容‧漫遊平溪」珠蔥上市記者會，推出珠蔥食農小旅行、珠蔥饗宴、產地餐廳百元折價及季節限定甜點；同時跨界結盟台北凱達大飯店，辦理食農手作課程，邀請民眾「從產地到餐桌」品嘗珠蔥鮮美滋味。

農業局長諶錫輝指出，新北市有13個珠蔥產區，包括平溪、新店、烏來、深坑、三峽等，年產量13萬台斤、年產值1800萬元，全年都是產季，春季屬盛產期，其中平溪因氣候濕潤、水質純淨，孕育出珠蔥鮮嫩清甜的獨特風味。

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平溪區農會理事長王定國表示，今年推出「蔥滿樂子–平溪拾趣」小旅行，帶領遊客採翠綠珠蔥、體驗手作杯墊，品嘗珠蔥美食饗宴，傍晚再漫步平溪街道，欣賞螢火蟲與放天燈祈福，每梯次各40名，每人優惠價799元，5月2日、3日場次今（14日）起開放報名。

此外，4月25日將於平溪農會旁廣場舉辦產地展售會暨珠蔥饗宴，規劃農產品市集與DIY體驗區，限量10桌珠蔥主題饗宴同步開放報名，每桌優惠價5000元。農會與伴手禮品牌「青澤」聯名合作，將珠蔥融入蛋捲與肉鬆內餡結合，研發「珠蔥肉鬆蛋捲」，活動期間每盒350元。

台北凱達大飯店百宴自助餐廳點心坊，運用新北珠蔥製成「瑪琳塔」、「磅蛋糕」、「玉米脆片餅乾」、「巴斯克乳酪蛋糕」、「古早味蛋糕」甜點，即日起至5月15日，推出「蔥香綻放—點心之約」，飯店4月16日、30日也有食農手作課程「蔥滿香氣–午茶好食光」廚藝教室，費用每人600元。

另外，平溪區農會今年攜手唐氏症基金會投入社會公益，除了捐出珠蔥餅乾與水餃2%銷售收益，也聯名推出愛心商品「蔥萃茶樹皂」。唐氏症基金會代表林韋辰表示，透過與政府及企業攜手合作，讓每一筆消費都能為弱勢群體注入溫暖與希望。

春天是新北市珠蔥的盛產期，農業局推出食農小旅行、珠蔥饗宴等活動。（記者賴筱桐攝）

新北市農業局與凱達飯店合作，研發珠蔥口味的點心。（記者賴筱桐攝）

新北市農業局長諶錫輝體驗手作珠蔥肉鬆蛋捲。（記者賴筱桐攝）

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