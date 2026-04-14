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    首頁 > 生活

    母抱重病兒跪地哭喊 白沙屯媽祖突停轎5分鐘賜福 全場動容

    2026/04/14 11:46 記者湯世名／彰化報導
    母抱重病兒跪地哭喊，白沙屯媽祖突停轎賜福，全場動容。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地哭喊，白沙屯媽祖突停轎賜福，全場動容。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    太催淚！苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，「粉紅超跑」今天（14日）上午進入彰化市省道中山路時，1名婦人抱著重病的兒子跪地，媽祖鑾轎突然停駕長達5分鐘之久，婦人淚流滿面近距離向媽祖跪求「求求媽祖救救我的兒子」，轎班人員多次輕拍男童背部、摸頭鼓勵，滿場香燈腳無不動容，還有人掩面拭淚，場面感人。

    白沙屯媽祖進香隊伍今天上午從台中市大度橋進入彰化市中山路，隨行香燈腳大爆滿，沿路信眾跪地鑽轎腳，此時1名婦人抱著年幼兒子跪在鑽轎底人龍最前方，哭求媽祖「救救我的孩子！」媽祖鑾轎突然停在母子前，轎班人員示意下，婦人抱著兒子靠近鑾轎，近距離向媽祖祈求保佑兒子，獲得媽祖賜福，全場動容。

    這一幕感人畫面，不僅讓現場香燈腳感動落淚，就連直播畫面也使數萬名線上網友眼眶泛紅，留言區湧入「媽祖保佑」、「看哭了」、「孩子一定會平安健康長大」等祝福言語。有香燈腳說，媽祖慈悲為懷，溫柔安撫重症或罕病孩童與心碎父母，成為進香路上最深刻的「慈悲母愛」象徵。

    母抱重病兒跪地求媽祖保佑，白沙屯媽祖突停轎賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地求媽祖保佑，白沙屯媽祖突停轎賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地哭喊，白沙屯媽祖突停轎賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地哭喊，白沙屯媽祖突停轎賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地在人龍最前方哭喊，獲得白沙屯媽祖停轎賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地在人龍最前方哭喊，獲得白沙屯媽祖停轎賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地哭喊，祈求白沙屯媽祖保佑兒子。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    母抱重病兒跪地哭喊，祈求白沙屯媽祖保佑兒子。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖今天進入彰化市，大批信眾鑽轎腳。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖今天進入彰化市，大批信眾鑽轎腳。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台）

    白沙屯媽祖鑾轎今天中午停駕在彰化市中山路一家公司前（圖由警方提供）

    白沙屯媽祖鑾轎今天中午停駕在彰化市中山路一家公司前（圖由警方提供）

    白沙屯媽祖鑾轎今天停駕在彰化市中山路一家公司前，大批香燈腳跟隨。（圖由警方提供）

    白沙屯媽祖鑾轎今天停駕在彰化市中山路一家公司前，大批香燈腳跟隨。（圖由警方提供）

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