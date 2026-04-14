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    首頁 > 生活

    工程會現地勘查台南捷運藍線 確保如期如質推動

    2026/04/14 11:42 記者洪瑞琴／台南報導
    台南捷運第一期藍線今日行政院公共工程委員會現勘，立委林俊憲、王定宇到場關心。（記者洪瑞琴攝）

    台南捷運第一期藍線今日行政院公共工程委員會現勘，立委林俊憲、王定宇到場關心。（記者洪瑞琴攝）

    行政院公共工程會主任委員陳金德今日率隊現地勘查台南捷運第1期藍線，邀集專家學者實地檢視路線規劃與工程條件，為後續設計與經費執行把關。工程會強調，藍線屬重大公共建設，必須在安全、品質與預算控管上做到最嚴謹，確保工程如期如質推動。

    陳金德表示，此次現勘聚焦工程可行性、站體設計與經費估算合理性。

    備受矚目的藍線，主打強化台南都會核心區公共運輸服務，串聯永康區、東區及仁德區三大生活圈，形成關鍵通勤廊帶。全案綜合規劃已於去（2025）年10月21日獲行政院核定，總經費達327.31億元，預計於2031年底完工通車，象徵台南正式邁入軌道運輸新時代。

    藍線全長約8.39公里，路線分為仁德線與文化中心線兩大段，採用高架跨座式單軌系統，未來將設置10座高架車站及1座機廠（仁德機廠），兼顧運輸效率與都市景觀。整體設計不僅強調便捷通勤，也期望帶動沿線區域發展，提升城市整體競爭力。

    台南捷運第一起藍線工程，屆時施工交通影響，審查委員關注。（記者洪瑞琴攝）

    台南捷運第一起藍線工程，屆時施工交通影響，審查委員關注。（記者洪瑞琴攝）

    台南捷運第一期藍線工程，中華東路與東門路交叉口路廊景觀高度是重點。（記者洪瑞琴攝）

    台南捷運第一期藍線工程，中華東路與東門路交叉口路廊景觀高度是重點。（記者洪瑞琴攝）

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