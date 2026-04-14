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    首頁 > 生活

    南台灣水情拉警報 專家：下波降雨是關鍵

    2026/04/14 14:22 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，截至本月13日，北部共3座水庫的蓄水率都在90%以上；南部卻普遍未達60%。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象專家林得恩指出，截至本月13日，北部共3座水庫的蓄水率都在90%以上；南部卻普遍未達60%。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    氣象署近日表示，統計自上個冬季到今年3月底，西半部平均累積雨量僅約氣候值的2成7，仍為有紀錄以來最少。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，截至本月13日，北部多座水庫的蓄水率都在90%以上，南部卻普遍未達60%；所幸本月18日起，中南部地區或有集中降雨，有望適時緩解水情壓力。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，上一波春雨鋒面報到，中部地區水庫得到局部降雨量集中挹注；尤其是位於苗栗縣的明德水庫，其蓄水率已再度衝上90%以上。然而，這波春雨鋒面對於南部水庫水情影響有限，進帳並不顯著，大部分水庫的蓄水率仍維持在60%以下。

    林得恩說，統計至本月13日，北部的新山、翡翠及明德水庫都在90%以上；南部的仁義潭、曾文及阿公店水庫蓄水率則在該水庫的30%以下。

    林得恩表示，根據歐洲ECMWF今天清晨最新數值模式模擬結果顯示，本月18至20日期間，由於中低層的風切線移入，配合環境水氣供輸，有機會為中南部地區帶來較為集中的降雨，對於現有水情同時具有緩減的效益。

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