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    首頁 > 生活

    全國首創 澎湖監理站攜手藍色公路海運公司業者守護交通安全

    2026/04/14 11:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖觀光旺季來臨，重啟藍色公路。（記者劉禹慶攝）

    澎湖觀光旺季來臨，重啟藍色公路。（記者劉禹慶攝）

    澎湖觀光旺季即將展開！每年大批觀光客湧入，由於不諳澎湖道路地形，加上放假放鬆心情，屢傳上路不守法，釀成重大車禍悲劇，導致魂斷異鄉的意外。澎湖監理站全國首創，攜手藍色公路海運公司業者守護交通安全，希望觀光客抵澎都能「快快樂樂出門、平平安安回家」。

    有鑑於近年來觀光客交通肇事案件居高不下，近4年平均觀光客受傷人數約佔18%，澎湖監理站為提升澎湖縣旅遊交通安全，推動澎湖成為一個風景美、人情美、交通也美的旅遊環境，澎湖監理站拜會多家海運公司，希望來往嘉義與澎湖間航班，能對搭乘旅客溫馨提醒行車安全注意事項。

    這項提議立即獲得贊同與支持，咸認交通安全，人人有責，海運公司非常樂意為交通安全盡一份社會責任，澎湖監理站即備妥相關路口停讓等交安影片（「停讓文化」、「車輛停讓行人 行人專心通行」、「減速停讓 安全MVP就是你」），在航行船舶上播放，讓觀光客抵澎之前，能有初步安全駕駛的觀念。

    澎湖監理站長陳逸裕表示，守護所有用路人行的安全，是監理人從未停止的志業，除了感謝海運公司對推動交通安全的協助，也希望透過此次與船運公司的合作，拋磚引玉，有更多船舶公司一起交通安全宣導的行列，一起營造一個更安全、更有愛的交通環境。

    澎湖監理站與藍色海運業者合作，航行播放交通安全宣導。（澎湖監理站提供）

    澎湖監理站與藍色海運業者合作，航行播放交通安全宣導。（澎湖監理站提供）

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