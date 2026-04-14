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    首頁 > 生活

    市場、夜市大火無法馬上滅火 中市議員要求強制攤商裝設瓦斯安全閥

    2026/04/14 11:33 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員林祈烽（左）、施志昌（右）要求市府將夜市攤商納入強制安裝瓦斯安全閥。（記者蘇金鳳攝）

    市議員林祈烽（左）、施志昌（右）要求市府將夜市攤商納入強制安裝瓦斯安全閥。（記者蘇金鳳攝）

    台中市建國市場日前發生氣爆，民進黨議員林祈烽、施志昌今天在市議會提出質疑，市府雖因此案開始輔導全市的市場攤商的瓦斯要裝安全閥，但是台中市還有相當多的夜市，也應要求加裝，林祈烽更直指旱溪夜市日前便發生一處攤位起火，因此要求市府夜市攤商也應列入輔導的對象，全面強制加裝瓦斯安全閥。

    副市長黃國榮表示，會考慮修改自治條例，要求攤商加裝瓦斯安全閥改為強制，希望屆時議會會支持；經發局表示，因為夜市普遍用瓦斯鋼瓶的比例比較高，故經發局今年打算將550家列管的攤商，優先在下半年補助加裝安全閥。

    市議員林祈烽表示，日前建國市場因桶裝瓦斯漏氣發生氣爆，市府雖補破網，輔導攤商加裝瓦斯安全閥，後續納入契約，要求攤商要強制裝設，目前建國市場雖有不少攤商已裝，但其他市場？私有市場也要輔導安裝。

    經發局長張峯源表示，全市各市場攤商安裝瓦斯安全閥並不少，認為可修改自治條例來強制安裝。

    林祈烽表示，除了市場外，還有夜市的攤商也應規範，日前旱溪夜市就發生一攤位發生大火，火勢相當大，滅火過程中，看不出攤商有組織或者有設消防組織來滅火，安全無人維護。

    林祈烽要求，經發局要修改自治條例，不只是市場，夜市攤商都要強制裝設瓦斯閥，而且要趕快送來議會審查，議會會支持。

    副市長黃國榮表示，會評估修改自治條例，讓攤商強制安裝瓦斯安全閥。（記者蘇金鳳攝）

    副市長黃國榮表示，會評估修改自治條例，讓攤商強制安裝瓦斯安全閥。（記者蘇金鳳攝）

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