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    首頁 > 生活

    高鐵高雄方案估每日160砂石車次 鄭孟洳：應設車流底線

    2026/04/14 10:47 記者王榮祥／高雄報導
    高鐵南延屏東高雄方案，在高雄車站北側規劃約2.4公里的明挖段（記者王榮祥攝）

    高鐵南延屏東高雄方案，在高雄車站北側規劃約2.4公里的明挖段（記者王榮祥攝）

    高鐵南延屏東「高雄方案」在台鐵高雄車站明挖段，施工期間預估約產生數十萬噸砂石，平均每日約160車次進出三民區；高市議員鄭孟洳要求市府，應規劃列管路段並設定車流服務水準底線。

    鄭孟洳表示，目前明挖路段雖由2.8公里縮減至2.4公里，但拆遷範圍與受影響戶數仍要待二階環評後才較明確，卻已引發居民疑慮。

    她提到在交通影響方面，根據鐵道局提供資料，本案挖方量高達548萬立方公尺，施工期間恐產生數十萬車次砂石運輸，平均每日約160車次進出三民區主要幹道，將衝擊九如路、建國路與民族路交通，並影響周邊學區安全。

    鄭孟洳要求市府列出列管路段並設定車流服務水準底線，一旦未達標準，必須啟動縮工、改道甚至停工機制，同時落實砂石車出土總量控管、尖峰時段禁行、GPS監控與違規記點制度。

    針對施工期間的噪音與空污問題，她也要求市府針對受工程影響的學校，跟中央爭取全額補助設置綠色圍籬與校園防噪工程，另建議參考「機場航空噪音補償模式」，針對沿線居民發放年度生活津貼，用於補助電費及空氣清淨機濾網，並建立即時監測與48小時改善機制。

    鄭孟洳關切高鐵南延 屏東計畫在高雄車站明挖段的工程，對周邊可能造成衝擊，要求市府提前因應。（記者王榮祥翻攝）

    鄭孟洳關切高鐵南延 屏東計畫在高雄車站明挖段的工程，對周邊可能造成衝擊，要求市府提前因應。（記者王榮祥翻攝）

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