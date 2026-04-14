考試季節來臨 台北孔廟考生祈福活動4/25見

台北孔廟將於25日舉辦「聖賢領航‧步步登科」考生祈福活動。（圖由台北孔廟提供）

年度各項重要升學考試與公職證照測驗陸續登場，台北孔廟將於25日舉辦「聖賢領航．步步登科」考生祈福活動，透過「一拜智慧開竅，二拜靈感湧現，三拜滿分如願」的儀式，替考生注入信心，在考場從容發揮、沉著應對。考生除可領取「開運領航筆」，今年亮點還有專屬設計的「步步登科襪」，盼望讓考生穿了就能步步高升。

活動當天，每位踏入孔廟的考生，即可領取「開運領航筆」；象徵智慧的導引，考生領取後就可以立即在祝禱卡上親筆寫下目標，透過書寫沉澱思緒、安定心神。隨後在祭孔禮生引領下走進大成殿，向至聖先師孔子行禮。

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台北孔廟提到，今年也專屬設計「步步登科襪」，襪身精緻電繡Q版小孔子圖樣，採用MIT吸濕排汗襪，腳後跟則印有書法大師親筆的「步步登科」字樣，象徵考生在備考路上腳踏實地、穩健向前，每一步的努力，彷彿踩在聖賢的祝福之上，拾級而上、步步高升。

此外，台北孔廟與台北郵局也合作辦理「預見928，跨時空明信片」活動，考生於祈福活動與平時開園日，憑當年度准考證至孔廟服務台就可換取明信片，寫下對未來自己的期許與鼓勵，並交由孔廟妥善保存，並在今年「928釋奠大典」當天寄出明信片，可以在考生邁入新生階段，就收到考前奮鬥的自己跨時空寄來的溫暖應援。

台北孔廟說，在考生祈福現場也規劃「打卡按讚任務」，讓考生的考運與信心瞬間滿倍。只要完成指定任務，即可獲得印有臺北孔廟Q版孔子的「考運加倍」杯子蛋糕，象徵著「信心滿杯、考運加倍」的美好祝願。

考生祈福活動當日，每位踏入孔廟的考生，即可領取專屬「開運領航筆」。（圖由台北孔廟提供）

今年也專屬設計「步步登科襪」，襪身精緻電繡Q版小孔子圖樣，採用MIT吸濕排汗襪，腳後跟則印有書法大師親筆的「步步登科」字樣。（圖由台北孔廟提供）

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