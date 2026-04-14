教育部長鄭英耀走訪澎湖釋利多 宣布放寬離島教師久任獎金年資認定

教育部長鄭英耀走訪澎湖學校，宣布修正離島教師久任獎金制度修正。（澎湖縣政府提供）

針對現行《公立學校教師獎金發給辦法》偏遠地區學校教師久任獎金制度，由於澎湖同時存在1與2、3級離島學校，必須在同一所學校待滿8年，才符合領取資格，教育部長鄭英耀昨天訪視澎湖，同意合併年資計算，照顧離島偏遠教育。

以往澎湖教師或校長，只要在不同等級離島間「正常輪調」，過去的年資就無法併計，等同必須在同一所學校連續服務滿8年，才能領取久任獎金，造成制度與實務上的落差。為使制度設計回歸鼓勵教師投入偏鄉與離島教育的初衷，縣長陳光復於今年1月30日即向教育部長鄭英耀反映。

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陳光復具體建議，針對澎湖1、2、3級離島間因正常調動或遴選（非教師個人因素），其服務年資應可併計，以落實制度公平性與合理性。部長鄭英耀隨即指示國教署啟動修正方案，積極回應基層需求。

祖籍澎湖的教育部長鄭英耀返鄉，走訪學校關心學生學習情形，並說明久任獎金制度修正方向，期使制度更臻完善，符合離島教育現場需求，促進偏鄉與離島教育均衡發展，並保障學生受教權益。

出身澎湖的教育部長鄭英耀，關心家鄉子弟教育。（澎湖縣政府提供）

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