教育部啟動拒菸拒酒短影音徵選 最高獎金1.2萬

教育部啟動拒菸拒酒短影音徵選，最高獎金1.2萬元。（記者林曉雲翻攝）

為強化大專校院學生健康意識，教育部今（14）日宣布啟動「青春不點菸」、「不喝酒人生更長久」短影音徵選活動，特優獎金1.2萬元，優等各6000元，佳作各2000元，即日起至9月15日開放全國大專生報名，鼓勵學生以創意影音傳遞拒菸拒酒理念，提升校園健康素養。

教育部綜合規劃司科長羅秀慧表示，活動委由國立台灣師範大學辦理，主題聚焦菸、酒對健康的影響，以及建立健康生活型態的重要性。學生可透過劇情片、動畫或廣告等形式創作，影片長度需控制在1分30秒內（含10秒誤差），並搭配中文字幕，以利後續於校園推廣使用。徵件對象為全國大專校院在學學生，包含碩博士生，採線上報名方式進行，可個人或團體參賽，每人最多投稿2件。

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羅秀慧指出，近年持續透過健康促進學校計畫推動校園健康教育，將防制菸害與酒害納入重要議題，並結合多元宣導形式提升學生參與度，透過短影音競賽，盼以貼近年輕世代的傳播方式，讓學生在創作過程中深化對健康議題的理解，同時也能將優秀作品作為未來校園衛教推廣素材，擴大影響力。

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