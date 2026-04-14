9月前上線 台南推遠距視訊2.0手機平板即可辦稅

南市北區區政大樓內設置智慧謄本販賣機。（南市民政局提供）

南市推動便民服務再升級，整合地政局與財政稅務局資源，今（14）日宣布完成全市37個區公所設置「小而能地政工作站」，打造「遍地好鄰」服務網絡，民眾申請土地謄本與辦理稅務，不必再奔波地政事務所，在住家附近即可1站完成。

民政局表示，未來將推動「遠距視訊2.0」，預計9月前上線，民眾透過手機或平板即可與稅務人員即時視訊，辦理稅務發證、電子稅單及稅籍異動，服務延伸至數位端。

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民政局表示，各區公所目前提供6大類地政服務，包括第1、2類土地及建物登記電子謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖、地價謄本、登記異動索引及建物門牌查詢。隨著南區與佳里區公所4月加入，達成37區100%設置率，基層服務全面到位。

稅務方面，市府財稅局攜手財政部南區國稅局，已於白河、鹽水、官田、六甲、下營、大內、龍崎、玉井、北門等9區設置國稅與地方稅遠距視訊櫃檯，提供書證核發與業務諮詢，讓民眾可就近辦理國、地稅服務。

此外，全市已設置18台「智慧地政謄本販賣機」，分布於安南、東南、白河、麻豆、佳里、新化、歸仁、永康地政所，北區、柳營、後壁、七股、西港、安定、東山、楠西區公所，財稅局新化分局及永華市政中心，民眾可持自然人憑證或健保卡自助申請地籍謄本或補發稅單，大幅縮短等候時間。

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