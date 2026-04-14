為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    9月前上線 台南推遠距視訊2.0手機平板即可辦稅

    2026/04/14 10:26 記者洪瑞琴／台南報導
    南市北區區政大樓內設置智慧謄本販賣機。（南市民政局提供）

    南市北區區政大樓內設置智慧謄本販賣機。（南市民政局提供）

    南市推動便民服務再升級，整合地政局與財政稅務局資源，今（14）日宣布完成全市37個區公所設置「小而能地政工作站」，打造「遍地好鄰」服務網絡，民眾申請土地謄本與辦理稅務，不必再奔波地政事務所，在住家附近即可1站完成。

    民政局表示，未來將推動「遠距視訊2.0」，預計9月前上線，民眾透過手機或平板即可與稅務人員即時視訊，辦理稅務發證、電子稅單及稅籍異動，服務延伸至數位端。

    民政局表示，各區公所目前提供6大類地政服務，包括第1、2類土地及建物登記電子謄本、地籍圖謄本、建物測量成果圖、地價謄本、登記異動索引及建物門牌查詢。隨著南區與佳里區公所4月加入，達成37區100%設置率，基層服務全面到位。

    稅務方面，市府財稅局攜手財政部南區國稅局，已於白河、鹽水、官田、六甲、下營、大內、龍崎、玉井、北門等9區設置國稅與地方稅遠距視訊櫃檯，提供書證核發與業務諮詢，讓民眾可就近辦理國、地稅服務。

    此外，全市已設置18台「智慧地政謄本販賣機」，分布於安南、東南、白河、麻豆、佳里、新化、歸仁、永康地政所，北區、柳營、後壁、七股、西港、安定、東山、楠西區公所，財稅局新化分局及永華市政中心，民眾可持自然人憑證或健保卡自助申請地籍謄本或補發稅單，大幅縮短等候時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播