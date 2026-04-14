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    首頁 > 生活

    疑有殺樹惡客 埔里哲學步道30年肖楠慘遭「環狀剝皮」

    2026/04/14 10:37 記者劉濱銓／南投報導
    南投埔里鎮「哲學步道」，沿途種植約30年的台灣肖楠，遭人以尖銳物「環狀剝皮」破壞。（圖由民眾提供）

    南投埔里鎮「哲學步道」，沿途種植約30年的台灣肖楠，遭人以尖銳物「環狀剝皮」破壞。（圖由民眾提供）

    南投縣埔里鎮地母廟旁的「哲學步道」，近日民眾通報沿途種植的台灣肖楠慘遭「環狀剝皮」，疑似有人惡意破壞殺樹，埔里鎮公所現勘後，發現有2株30年樹齡肖楠樹皮遭環剝，呼籲民眾共同守望，若發現有人破壞應立即通報，以維護生態與設施安全。

    埔里鎮「哲學步道」全長1.5公里，位在全國地母信仰中心地母廟旁，沿途栽種肖楠等樹木，豐富林相、林蔭茂密，讓健走、跑步、騎單車民眾能免於烈日曝曬，但日前在步道入口有2株樹齡約30年，樹徑逾20公分的肖楠遭環狀剝皮，引發民眾議論。

    公所表示，經派員現勘，2株遭破壞的肖楠，在距地約1公尺處的樹皮位置，疑遭人用鋸子等尖銳物，以環繞方式割出寬3至5公分傷口，整株樹木樹皮已無法相連，在地的文史工作者潘樵認為，樹木的養分是靠表層組織輸送，就像人的血管斷了，未來恐難以救回。

    公所說，2株遭「環剝」的肖楠若日後死亡形成枯木，恐危及人員通行安全，屆時將協助移除，並呼籲民眾若發現破壞行為，應立即通報制止，維護得來不易的林蔭步道。

    南投埔里鎮「哲學步道」，沿路種植肖楠遭「環狀剝皮」破壞，公所呼籲民眾共同守望，以免再有樹木遭殃。（圖由民眾提供）

    南投埔里鎮「哲學步道」，沿路種植肖楠遭「環狀剝皮」破壞，公所呼籲民眾共同守望，以免再有樹木遭殃。（圖由民眾提供）

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