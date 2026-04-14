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    首頁 > 生活

    大甲媽這3天進彰化！電子地圖掃起來 避暑、找廁所一滑就知

    2026/04/14 10:14 記者張聰秋／彰化報導
    掃起來就對了！彰化縣環保局因應大甲媽人潮與補給需求，推出整合式電子地圖，提供沿線實用資訊，方便信徒即時查詢。（環保局提供）

    掃起來就對了！彰化縣環保局因應大甲媽人潮與補給需求，推出整合式電子地圖，提供沿線實用資訊，方便信徒即時查詢。（環保局提供）

    大甲媽要來了！為期9天8夜的大甲媽祖遶境進香活動，將於本週五（17日）深夜自台中大甲鎮瀾宮起駕，行經台中、彰化、雲林及嘉義4縣市，預計4月26日回鑾鎮瀾宮。鑾轎隊伍會在18日、23日及24日有3天的時間經過彰化縣，彰縣環局因應人潮與補給需求，推出整合式電子地圖，提供沿線實用資訊，方便即時查詢。

    遶境陣容龐大，信徒最頭痛的往往是休息、如廁與垃圾處理問題。環保局推出的電子地圖提供了沿途宮廟點、公廁、資源回收區、奉茶點與餐具清洗站，還考量到天氣炎熱高溫，地圖特別標註提供遮蔭或降溫空間的「涼適點」，引導信眾在趕路之餘，能快速找到降溫休息處。

    值得一提的是，彰化縣今年在媽祖行經的宮廟設置智慧化自動回收機，為全台首見，民眾可投入寶特瓶、鋁罐及電池，並獲得儲值回饋，兼顧環保與提高做回收的誘因。

    環保局強調，透過智慧化地圖，希望能落實綠色遶境，鼓勵信徒善用沿線的綠色餐廳與餐具清洗站，減少免洗餐具使用。電子地圖已上線，環保局建議信眾出發前先將電子地圖連結存入手機，隨時掌握周邊補給與環境設施，以備不時之需。

    環保局推出的電子地圖提供了沿途宮廟點、公廁、資源回收區、奉茶點與餐具清洗站，還有避暑納涼的地點等實用資訊。（擷取電子地圖網站）

    環保局推出的電子地圖提供了沿途宮廟點、公廁、資源回收區、奉茶點與餐具清洗站，還有避暑納涼的地點等實用資訊。（擷取電子地圖網站）

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