清理西山掩埋場堆置廢彈簧床 苗市公所明起處理1500張

改善西山掩埋場堆置廢彈簧床，苗栗市公所15日估處理1500張。（苗栗市公所提供）

苗栗縣苗栗市西山掩埋場攸關全市的環境、衛生，苗栗市公所考量後，編列60萬元預算，預計自15日起委託專業廠商大規模作業，在7天內加速去化西山垃圾掩埋場內約1500張的廢棄彈簧床，全面提升整體環境品質。

苗栗市公所表示，廢彈簧床因體積龐大且不易處理，為妥善去化既有堆置量，此次委託專業廠商進行集中處理，加速去化作業；針對此次堆置於西山垃圾掩埋場的廢彈簧床，預計15日起辦理為期7日作業，預估處理數量約1500張，降低環境負擔。

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市公所指出，由於廢彈簧床體積龐大且拆解不易，長期堆置不僅佔據空間，更對掩埋場管理造成負擔。市公所表示，本次計畫藉由專業處理機制，能更有效率地完成去化作業。針對民眾家中汰換的大型廢棄物，市公所也特別呼籲，應依規定向 清潔隊 登記清運，切勿隨意棄置。

市公所強調，未來將持續視實際需求滾動檢討大型廢棄物處理機制，並加強垃圾減量宣導，期望與市民共同維護乾淨、宜居的生活環境。

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