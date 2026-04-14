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    首頁 > 生活

    壽山動物園23歲非洲獅「二哥」辭世 相當人類百歲高齡

    2026/04/14 09:46 記者王榮祥／高雄報導
    壽山動物園非洲獅「二哥」辭世、享壽23歲。（壽山動物園提供）

    壽山動物園非洲獅「二哥」辭世、享壽23歲。（壽山動物園提供）

    高雄壽山動物園超人人氣的非洲獅「二哥」昨（13）日上午在保育員與醫療團隊陪伴下安詳離世，「享壽」23歲；園方指出，以非洲獅平均壽命而言，23歲二哥相當於人類百歲高齡。

    在非洲獅「二哥」辭世前，壽山動物園非洲象「阿里」於2026年2月14日凌晨離世，享年52歲，白老虎「昭海」於2026年2月22日離世、享年19歲，相當於人類90歲。

    觀光局長高閔琳表示，「二哥」一生見證壽山動物園在物種保育與生命教育上的努力與成果，高齡動物照護需投入大量專業與心力，園方透過完善的醫療與照護機制，陪伴「二哥」走過生命最後一段旅程，正是對生命尊重的最佳體現。

    園方說明，「二哥」於2010年自六福村引進後，即成為園區指標成員之一，十餘年來陪伴無數遊客留下深刻回憶；隨著年歲漸長，「二哥」健康狀況逐步退化，面臨多項高齡動物常見的生理挑戰。

    根據醫療紀錄，「二哥」近年受到青光眼、肝功能異常、貧血、脊椎退化及牙髓感染等慢性疾病影響，儘管醫療團隊多次進行治療與手術，並提供軟質食物及優化棲地環境提升生活品質，仍難敵整體機能老化，最終於13日安然離世。

    長期照顧「二哥」的保育員李宥逸回憶，初見牠時正值壯年，展現雄獅特有的威嚴與氣勢，令人印象深刻，多年朝夕相處，彼此早已建立如家人般的深厚情感；他形容「二哥」不僅是一隻動物，更是陪伴大家多年的重要夥伴，對於牠的離去感到萬分不捨，但也深知生命自有其終點。

    壽山動物園非洲獅「二哥」辭世、享壽23歲。（壽山動物園提供）

    壽山動物園非洲獅「二哥」辭世、享壽23歲。（壽山動物園提供）

    壽山動物園非洲獅「二哥」辭世，圖為與二哥感情深厚的保育員李宥逸。（壽山動物園提供）

    壽山動物園非洲獅「二哥」辭世，圖為與二哥感情深厚的保育員李宥逸。（壽山動物園提供）

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