新北校園專業人力甄選啟動 招募公幼5大職類、學校護理人員

新北市教育局公告115學年度校園專業人力甄選簡章，招募公立幼兒園契約進用人員及學校護理人員。圖為教保員帶領孩子活動。（圖由新北市教育局提供）

新北市教育局公告115學年度校園專業人力甄選簡章，啟動公立幼兒園契約進用人員及學校護理人員招募作業。其中，公幼釋出教保員、廚工、職員、護理人員及加置照顧服務人員等5大職類缺額；學校護理人員聯合甄選預計正取12名、備取24名。

教育局指出，公立幼兒園教保員採初試、複試2階段辦理，初試報名至4月17日中午12點截止，5月24日舉行；複試報名時間為6月3日上午9點起至6月4日晚間6點，甄選訂於6月28日辦理。職員、護理人員及加置照顧服務人員，原則上比照教保員複試規定辦理；廚工甄選將於5月5日上午9點至12點採現場報名，同步進行資格審查。

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此外，為穩定幼兒園廚務人力，並提升餐食品質，新北市推動「廚工留才升級方案」，凡現職臨時人員身分廚工，或持有中餐烹調丙級以上證照，且於現職公立幼兒園連續服務滿3個月的代理廚工，符合資格者可報名「第2組」甄選，爭取穩定進用機會；同時攜手莊敬高職辦理「代理廚工培訓專班」，協助取得中餐烹調丙級（葷食）證照，從制度與培訓雙軌並進，強化食品安全與餐食專業。

教育局表示，學校護理人員甄選須持有護理師或護士證書，並具4年以上臨床工作年資；分為初試及複試2階段，初試以專業學科測驗為主，複試包含急救實務演練及口試。網路報名時間4月22日上午8點起至4月28日晚間6點，初試6月6日舉行，複試6月27日辦理。

今年首度導入「線上分發」機制，通過複試的錄取人員，須於7月2日上午9點至7月6日晚間6點，至報名網站完成志願選填，再依志願序分發至各校，相關資訊公告在「新北市教育人員聯合甄選報名系統」。

新北市招募公立幼兒園廚工，並持續推動「廚工留才升級方案」。（圖由新北市教育局提供）

新北市招募公立幼兒園契約進用人員及學校護理人員。圖為校護協助新生健康檢查。（圖由新北市教育局提供）

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