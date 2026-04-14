南投名間焚化爐環評惹議 自救會控縣府「行政暴力」

名間反焚化爐自救會抗議南投縣政府「行政暴力」。（記者張協昇攝）

南投縣政府今（13日）起兩天召開名間焚化爐二階環評範疇界定會議第三次延續會議，名間鄉長陳翰立率反焚化爐自救會在場外抗議，指控縣府以1個月內密集排定3場次共5天會議的方式，迫使名間農民必須一再放下手中生計奔波至南投市參與，讓農民承受相當大的身心壓力，形同「行政暴力」，要求縣府停止以密集會議輾壓民意，讓環評審查回歸程序正義與公平性。

此外，民進黨南投縣長參選人温世政，也到場重申反對於名間蓋焚化爐的立場，並提出南投垃圾治理的「雞尾酒療法」，主張透過減量分類、資源再利用與區域合作等多元並行策略，為南投垃圾問題找出更永續且可行的解方。現場並發放以南投在地水果與名間茶調製而成的無酒精雞尾酒飲料，象徵守護台灣農業，也寓意垃圾治理應如同「雞尾酒療法」，而非依賴單一焚化設施。

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溫世政強調，縣府沒有認真尋求其他垃圾處理方法，例如南投垃圾資源回收率全國倒數，有兩座民營焚化爐卻在燒其他縣市垃圾。

名間農民則強調，名間鄉為台灣重要農業產區，除了茶葉產量全國最多，也擁有品質優良的火龍果、山藥與土鳳梨等特色農產，若在優良農地上設置焚化爐，將嚴重衝擊市場對名間農產品的信任與品牌形象，影響的不僅是地方經濟，更是世代累積的農業價值，盼縣府正視農民與居民的聲音，勿一意孤行。

民進黨南投縣長參選人温世政，認為南投垃圾治理應採「雞尾酒療法」。（記者張協昇攝）

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