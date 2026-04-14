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    首頁 > 生活

    今白天溫暖偏熱 入夜鋒面接近北台變天

    2026/04/14 09:49 即時新聞／綜合報導
    今各地晴到多雲，白天溫暖偏熱。（資料照）

    今各地晴到多雲，白天溫暖偏熱。（資料照）

    今（14日）台灣天氣穩定，各地晴到多雲，午後中北部山區局部有零星降雨發生；入夜隨鋒面前緣水氣逐漸移入，北部及東北部地區將轉多雲天氣，明（15日）微弱鋒面通過，桃園以北、北海岸及東北部地區有短暫陣雨，中南部則影響不大。

    天氣風險公司分析師黃國致指出，今各地晴到多雲，白天溫暖偏熱，北部地區氣溫約22至31度，中部地區約21至32度，南部地區約22至32度，東部地區約23至30度，西部地區日夜溫差仍較明顯，早出晚歸民眾仍建議帶件薄外套避免著涼。

    明微弱鋒面通過，桃園以北、北海岸及東北部地區多雲到陰局部有短暫陣雨，竹苗及東部地區也有零星短暫雨發生，其他地區仍維持多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。週四（16日）環境水氣仍多，北海岸及東北部地區仍為多雲局部有短暫雨天氣，其他地區多雲到晴，午後山區及近山區仍有零星短暫陣雨發生機會，多留意天氣變化。這2天北部及東北部地區高溫約降2至3度，中南部及東南部仍為溫暖偏熱的天氣。

    週五（17日）另一波鋒面通過，北部及東部地區天氣再轉不穩定，桃園以北及東部地區多雲時陰局部有短暫陣雨，竹苗及恆春半島偶有零星降雨發生，其他地區仍以多雲到晴為主，午後山區同樣有零星短暫陣雨發生機會。

    預估週末（18至19日）受東北季風影響，水氣仍較多，週六北部、東部、恆春半島及中部山區多雲到陰有局部短暫陣雨：週日中南部、東部及中南部山區多雲到陰有局部短暫陣雨，北部地區則為多雲局部短暫雨天氣。氣溫方面受冷空氣影響北部及東北部地區明顯轉涼，高溫降至24至26度，其他地區高溫略降1至2度，南北溫差明顯。

    下週一（20日）東北季風減弱轉偏東風環境，北部及東北部氣溫略回升，迎風面東部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區回到多雲至晴午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。

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