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    首頁 > 生活

    18歲以上學生完成駕訓且取得駕照 中市府加碼補助最高2800元

    2026/04/14 09:20 記者歐素美／台中報導
    台中區監理所與后里戶政事務所辦理「新住民機車考照專班」。（豐原監理站提供）

    台中區監理所與后里戶政事務所辦理「新住民機車考照專班」。（豐原監理站提供）

    設籍台中市或在台中市就讀高中、大學的18歲以上學生注意！台中市政府為加強年輕族群的安全駕駛觀念，推出「加碼補助」方案，凡於115年3月16日至11月30日期間，在台中市指定駕訓班完成訓練並取得駕照者，除交通部原有的1300元補助外，市府再加碼1500元，合計最高可獲得2800元補助金，限額3500名。

    豐原監理站表示，根據統計，參加過機車駕訓的學員較未受訓者，違規率可降低約59%、肇事率降低約36%，為鼓勵民眾落實防禦駕駛觀念，交通部針對全台民眾提供1300元駕訓補助至今年11月30日止，數量有限，用完為止。

    若學員後續有進階需求，公路局另針對安全駕駛或道路駕駛課程提供1200元至2500元不等的補助，監理站呼籲符合資格的市民與學子踴躍報名，透過專業訓練掌握正確交通知識，共同營造安全的交通環境。

    另台中區監理所與后里戶政事務所辦理「新住民機車考照專班」，由台中區監理所媒合豐原中山駕訓班，戶政事務所招生承辦，本月12日開課，課程共3天，除規劃6小時學科與10小時術科專業訓練外，更特別納入家事法規與防範數位性暴力等多元課程，全方位守護新住民權益。

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