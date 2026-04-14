台語KTV成法國校園亮點 Inalco打造T-pop新文化場域

台語KTV成法國校園亮點，Inalco打造T-pop的學習模式。（圖由劉展岳提供）

在巴黎學台語，竟從唱KTV開始。位於法國巴黎的法國國立東方語言與文化學院（Inalco），將台語教學與KTV結合，打造「台語×流行音樂（T=pop）」學習模式，吸引法國學生參與，讓台灣文化在歐洲校園中形成新的文化場域。

Inalco台灣學研究中心主任、台語課教師劉展岳表示，台語音樂逐漸發展出鮮明風格與文化辨識度，具備當代流行性，中心正在思考如何讓「說台灣語言」可以很「 à la mode （流行時尚）」，將「說台語」轉化為具吸引力的文化實踐，逐步建構「T-pop」的文化脈動。

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Inalco於2025至2026年開設4門台語課程，涵蓋大學2年級至碩士班，顯示台語教學已逐步在歐洲高等教育體系中制度化發展。與傳統語言課程不同，校方強調將語言與文化實踐結合，讓學生在生活情境中學習，「台語KTV」正是其中最具代表性的教學設計。

事實上，Inalco台灣學研究中心自2020年開設首門台語學分課程以來，幾乎每年都舉辦台語KTV活動，逐漸發展為該中心的重要文化特色。今年吸引約40多位學生參與，長達2小時的台式KTV，不少學生是第一次接觸台語，卻在輕鬆的氛圍中嘗試開口演唱。

劉展岳說，從學生選曲可看出台語音樂的跨世代魅力，從經典老歌「安平追想曲」到新世代作品「足芳足芳」，甚至具象徵意義的「向前走」，都成為熱門曲目。透過旋律與發音的反覆練習，學生在娛樂中熟悉語言節奏，也提升學習動機，展現台語作為外語教學媒介的潛力，且成為巴黎在地台灣社群與法國學生交流的重要平台，透過共同歌唱與文化體驗，拉近彼此距離，也讓台灣文化在歐洲建立更具體的生活連結。

劉展岳強調，相較於容易被同化的華語流行音樂，台灣的台語、客語及南島語音樂，在國際上更具文化辨識性與不可替代性，更能直接呈現台灣的文化主體，透過語言教學結合音樂與文化活動，推動台灣語言走向國際，是文化外交與學術發展的重要方向。

他表示，從課堂到KTV，Inalco的嘗試也顯示，語言學習不只是文法與教材，而是一種可以被「唱出來」的文化體驗，當台語在巴黎成為一種「流行」，也意味著台灣文化正在國際場域中，找到新的表達方式與位置。

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