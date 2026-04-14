賞螢季來了！「螢之聲」音樂祭、大坑蝶螢嘉年華登場

螢之聲活動登場，親子提燈籠賞螢。（青年永續領導力發展協會）

賞螢季節來臨，中投山區湧入賞螢人潮，除了熱門賞螢勝地東勢林場湧入遊客，由青年永續領導力發展協會與中寮之藝共同主辦，「螢之聲」活動，於南投中寮龍鳳瀑布盛大舉行，場面熱鬧。另外，「大坑蝶螢嘉年華」登場，吸引大批親子賞螢。

「螢之聲」山林音樂祭活動11日登場，由禾康消防股份有限公司、農業部農村發展及水土保持署南投分署及愛幼永續協力推動，融合工藝體驗、音樂文化、特色市集與生態導覽，吸引眾多民眾走入山林。

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中寮之藝創辦人楊博惇表示，地方創生推動不易，期盼來訪賓客不只是觀光，更能深入體驗在地生態與文化，進而持續支持偏鄉發展。禾康消防公司總經理陳淞屏指出，企業投入地方創生，不僅是社會責任的實踐，也期待能拋磚引玉，引入更多資源進入偏鄉，為地方帶來長遠發展動能。青年永續領導力發展協會理事長周學鏵強調，活動特別邀請中寮在地小學生參與市集體驗，每位學童皆可獲得200元市集抵用券，期望讓溫暖直接流動至地方。

台中東勢林場、新社山區、大雪山社區也進入賞螢旺季，台中市府觀旅局指出，4月18日仍有一場大坑賞螢活動，已報名民眾須留意活動時間；未能參與者，5月與6月將推出共5場賞蝶活動，持續帶領民眾探索大坑豐富生態，從春季螢火蟲延伸至初夏蝴蝶，展現自然四季之美。

親子參加大坑螢火蟲復育區棲地解說。（台中市府提供）

「螢之聲」山林音樂祭活動吸引在地居民共襄盛舉。（青年永續領導力發展協會提供）

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