八卦山500棵咖啡樹大爆發 滿山飄「白雪」超浪漫

彰化市八卦山咖啡樹大爆發，滿山飄「白雪」。（圖由米諾斯提供）

彰化縣八卦山不僅被油桐花覆蓋成一片雪白，彰化市139線福田二號橋附近山坡一處秘境，最近滿山遍野開滿白色的咖啡花，山區有如覆蓋一層白雪，吸引蜜蜂忙採花蜜，浪漫極了。遊客徜徉在花海中驚呼「沒想到咖啡花這麼美！」一枝枝雪白花條像極了仙女棒；咖啡花目前花開7成，由於花期極短，約只開到16日即開始凋謝，想賞花可得把握機會。

生態攝影師米諾斯說，去年咖啡花也是在4月下「雪」，這處咖啡花的地點堪稱秘境，很少人知道，約位於八卦山脈的139線福田二號橋山坡，園區有逾500棵咖啡樹，連日來陸續開花，花朵緊生於咖啡樹枝呈簇狀，宛如雪花鋪在樹頭上，招蜂引蝶，令人賞心悅目。

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意外發現這處秘境的遊客駐足賞花、拍照，驚艷說：「從不知道咖啡樹也會開花，還是白色的花！」滿山遍野的咖啡花盛開，猶如皚皚白雪，花形與散發出的香氣都與茉莉花相似，高貴優雅。

米諾斯說，其實除了雲林古坑與惠蓀林場、瑞穗農場號稱台灣咖啡3大產地，彰化八卦山脈也有種植不少咖啡樹，生產出來的咖啡豆品質上乘，甚受咖啡愛好者青睞。

他說，八卦山麓除了咖啡花，還有油桐花，目前油桐花全面盛開，咖啡花則花開約7成，但咖啡花花期只有3~5天，大約16日即開始凋謝，想賞花的遊客，腳步可要快。

八卦山一處秘境開滿白色的咖啡花，有如覆蓋一層白雪，浪漫極了。（圖由米諾斯提供）

咖啡花花朵緊生於咖啡樹枝呈簇狀，宛如雪花鋪在樹頭上，令人賞心悅目。（圖由米諾斯提供）

花朵緊生於咖啡樹枝呈簇狀，宛如雪花鋪在樹頭上，招蜂引蝶，令人賞心悅目。（圖由米諾斯提供）

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