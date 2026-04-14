高雄車站好事成「雙」！ 市公車、國道轉運站三招有料

高雄車站雙轉運站第三度招租成功，圖中天棚下方為車站西側市公車轉運站空間。（記者王榮祥攝）

台鐵高雄車站繼商業大樓簽約後再傳好消息!位於車站兩側、被暱稱翅膀的國道與市公車轉運站第三次招租案4/1開標，台鐵公司事後證實順利標脫。

台鐵說明，預計4月下旬將邀集得標人、交通部公路局、高市交通局、市公車及客運業者等單位召開會議，就得標人、市公車及客運業者營業規劃等事項進行討論及整合，再由得標人提送使用計畫書，並經審查通過後辦理簽約作業。

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高雄車站雲朵天棚東、西兩側被部分鐵道迷形容為「翅膀」，翅膀下方的地下機車停車場去年11月初正式營運，台鐵同時啟動地面商業空間招商作業。

車站東側空間為國道客運轉運站，室內商業空間約2200餘平方公尺（另有室外空間），西側規劃為市區公車轉運站，室內商業空間約480餘平方公尺（另有室外空間），去年底接連兩次招標流標，兩次都沒人投標。

台鐵研判疑受客運量銳減影響，使得業者態度觀望，經適度調整招商內容後，今年初辦理第三度招標，且分成市公車、國道客運兩標，提案至4月1日截止。

台鐵事後證實，兩標均已順利標脫，將啟動後續作業；高市交通局第一時間也掌握好消息，指出會與台鐵、廠商討論相關事宜，市公車路線調整已大致準備完畢，只要台鐵與業者完成規劃，即可調整路線。

高雄車站雙轉運站第三度招租成功，圖為東側國道客運轉運站預定場域。（記者王榮祥攝）

高雄車站商業大樓日前完成簽約。（記者王榮祥攝）

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