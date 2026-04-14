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    辛樂克升級「最強4月颱」！吳德榮曝明起「北台灣天氣轉變」

    2026/04/14 06:23 即時新聞／綜合報導
    吳德榮表示，氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，第4號強颱辛樂克在關島東方海面，向北北西進行，在日本南方海面大迴轉；最新歐洲系集模式（右）亦呈現大迴轉的模擬路徑。（圖擷自洩天機教室專欄）

    吳德榮表示，氣象署路徑潛勢預測圖（左）顯示，第4號強颱辛樂克在關島東方海面，向北北西進行，在日本南方海面大迴轉；最新歐洲系集模式（右）亦呈現大迴轉的模擬路徑。（圖擷自洩天機教室專欄）

    中央氣象署預報，今天（14日）台灣各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天持續白天晴朗炎熱；明天（15日）起受鋒面影響，北台灣天氣略轉變；下週開始台灣附近水氣仍多，大氣轉趨不穩定。

    吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（13日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天南方氣團偏強，鋒面在長江流域至華南一帶南北徘徊，台灣晴朗穩定，金門、馬祖易有霧，各地白天炎熱如夏。

    最新模式模擬顯示，明天、週四（16日）微弱鋒面在北部海面徘徊，各地大多為多雲時晴，北台灣高溫微降，各地仍偏暖熱；北台灣偶受鋒面邊緣影響，有局部短暫降雨的機率。

    週五、週六（17、18日）微弱鋒面掠過，北部、東半部轉偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍為多雲時晴；週六北部、東部高溫略下降，北部舒適、中南部偏熱。

    下週日至週二（19至21日）台灣附近水氣仍多，大氣轉趨不穩定；雲量略增，午後有局部陣雨的機率，各地白天偏熱。下週三、週四（22、23日）雲量減少、高溫逐日漸升，山區午後有局部短暫陣雨的機率。

    中央氣象署14日2時發布的最新資料顯示，第4號強烈颱風「辛樂克」在關島東方海面向北北西進行。正如同最新歐洲系集模式模擬，未來颱風將在日本南方海面「大迴轉」，距台灣及日本皆相當遙遠，雖為1989年「安迪」之後的「最強4月颱」，但路徑不侵台，與氣候資料相符合。

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