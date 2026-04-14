為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    今南部高溫上看36度 明起鋒面通過、北台灣稍降溫

    2026/04/14 06:30 即時新聞／綜合報導
    今日白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）

    今日白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）

    中央氣象署指出，今（14日）各地大多仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，民眾外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21至23度。

    空氣品質部分，澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    週三（15日）微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗及東南部地區亦有零星短暫陣雨，而中南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

    週四（16日）基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。週五（17日）另一鋒面通過，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

    週三至週五低溫預測，台灣各地及金門21至23度，澎湖24度，馬祖18度；高溫方面，北部、東半部及澎湖27至29度，中南部29至31度，金門25至26度，馬祖21至22度。

    週六（18日）東北季風增強，下週日（19日）受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣稍增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    26 ~ 34 23 ~ 32 27 ~ 31 24 ~ 29

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播