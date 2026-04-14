今南部高溫上看36度 明起鋒面通過、北台灣稍降溫

今日白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強。（資料照）

中央氣象署指出，今（14日）各地大多仍為晴到多雲的天氣，午後山區有零星短暫陣雨；白天氣溫偏高，感受悶熱，各地高溫普遍在29至32度，南部近山區有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，可達到過量甚至危險等級，民眾外出請務必做好防曬並多補充水分，而各地低溫約21至23度。

空氣品質部分，澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

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週三（15日）微弱鋒面通過，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗及東南部地區亦有零星短暫陣雨，而中南部為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

週四（16日）基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。週五（17日）另一鋒面通過，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，竹苗地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

週三至週五低溫預測，台灣各地及金門21至23度，澎湖24度，馬祖18度；高溫方面，北部、東半部及澎湖27至29度，中南部29至31度，金門25至26度，馬祖21至22度。

週六（18日）東北季風增強，下週日（19日）受東北季風影響，北部及東北部氣溫下降；水氣稍增多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 34 23 ~ 32 27 ~ 31 24 ~ 29

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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