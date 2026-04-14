高市投入3020萬增15處科技執法 鳳山等7處5/1上路

高市鳳山區五甲二路與南華路口不停讓行人科技執法5月1日上路。 （記者陳文嬋攝）

高雄市今年以來科技執法減少1成5交通事故，市府將投入3020萬元，增設鳳山區等15處路口科技執法，由7處「不停讓行人」科技執法打頭陣，將於5月1日上路；另將增設8處「路口多向違規」科技執法，預計下半年上路。

高雄現有68處路口多向違規科技執法，今年以來發生交通事故685件，比未設置前減少98件，降幅達12%；現有25處不停讓行人科技執法，設置於學校、市場商圈及醫院周圍防範。

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市府統計，科技執法路口（段）今年以來發生695件交通事故，比未設置前減少129件、降幅達15.7%；去年發生2487件交通事故，比未設置前減少441件，下降比例為15.1%。

今年將於鬧區、行人眾多及易肇事路口增設7處不停讓行人科技執法，以三民區2處最多，包括大昌二路與義華路口、大昌一路與鼎山街口，鳳山區五甲二路與南華路口、楠梓區海專路與瑞屏路口、苓雅區三多二路與和平一路口、前金區青年二路與自強三路口、左營區華夏路與重信路口，將於5月1日上路。

另增設8處路口多向違規科技執法，以林園區3處最多，包括沿海路二段與鳳林路一段與中芸三路口、沿海路二段與文賢南路口、沿海路四段與王公路與東林西路口、鳳山區青年路二段與文化路口、三民區高雄車站站東路延伸、楠梓區土庫一路與清豐二路360巷口、三民區十全一路與自由一路口、新興區中正三路與復興一路口。

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