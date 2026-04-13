不塞了！國1內壢交流道南下 雙白線900公尺將塗銷

國道1號內壢交流道雙白線惹民怨 高公局預計5月底前調整改善壅塞。（記者李容萍攝）

交通部高速公路局2023年在國道1號內壢交流道南向2次入口間，將原加速車道改為900公尺雙白線，因車輛不能跨越切入主線道，導致後方車流塞爆引發民怨，用路人長期反映盼改善標線。高公局今年初會勘確認方案，同意調整塗銷約700公尺雙白線，刻正委託顧問公司進行設計，預計於5月底前完成調整，讓車流可快速匯入主線道解決壅塞問題。

高公局：5月底前完成調整

桃園市議員謝美英今（13）日表示，早在2年多前，國1內壢交流道往南下匝道標線突然改畫雙白線，自此民眾塞車塞得一塌糊塗，服務處接獲用路人投訴除向交通局、高公局反映外，也向立法委員魯明哲陳情。這2年多來，不時有不同的民眾反映相同問題，也常留言抱怨政策。她認為，各種交通政策在實施之前，應該經過更嚴謹的評估，以及事先宣導，避免造成用路人不便。

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魯明哲也說，高速公路的標線改善應讓主線車流更順暢，但內壢交流道南下匝道上班時段車流大，不僅是中壢地區數十萬居民的交通要道，鄰近更有中壢工業區500多家廠商，長達900公尺的雙白線，尖峰時段造成車流嚴重回堵，近年來與高公局開過協調會，也透過立院交通委員會質詢，得到的答案都是國1中豐交流道啟用後，因道路會拓寬，中壢路段的交通會得到改善，如今中豐交流道已啟用，盼高公局重視且應盡速研擬方案讓內壢交流道南下匝道路段塞車問題解套。

高公局官員表示，國1內壢交流道南向入口於改善前，有大園及中壢等2方向匝道，分別匯入主線，對主線的交通干擾，明顯大於其他1次入口的交流道；高公局於2023年利用調整標線方式，先將中壢及大園2方向匝道匯流為同1支匝道後再進入主線，減少入口車流匯入主線的干擾。

高公局官員說明，考量國1中豐交流道已於去年12月26日通車，且國1中壢南出匝道拓寬於今年1月22日完工，同日國1南向中壢轉接道-中壢南出匝道實施開放路肩措施，鄰近路段交通狀況已改善；為兼顧地方通勤需求，初步評估可再次調整為2次入口方案，不過相較原設計，此次調整後的環道及匝道加速車道較長，提供較充足的匯流空間，並搭配雙白實線確保車輛充分加速，以避免加速不足即匯入主線的負面影響。

國道1號內壢交流道雙白線惹民怨 高公局預計5月底前調整改善壅塞。（記者李容萍攝）

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