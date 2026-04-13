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    首頁 > 生活

    世界農業旅遊大賽獲獎 台南仙湖農場成台灣之光

    2026/04/13 22:50 記者楊金城／台南報導
    東山仙湖農場的山景美麗。（記者楊金城攝）

    東山仙湖農場的山景美麗。（記者楊金城攝）

    台南市東山仙湖農場獲得第19屆世界農業旅遊大賽（World Agritourism Awards）「文化與遺產保護類別」大獎，農場發展休閒農業的努力與成果，為台灣爭光，6月將前往蘇格蘭領獎。

    仙湖農場傳承至今第六代吳侃薔接棒，家族從清道光至今就在東山當地栽種龍眼、椪柑、荔枝務農營生，開墾歷史有200年，占地52公頃的仙湖休閒農場位於一座獨立山頭上，有360度無敵的山景自然景觀，到了第五代吳森富在30年前創立仙湖農場，開始轉型發展休閒農業，將農戶生活、與土地友善共存理念和農事體驗，與遊客分享，獲得遊客好評。

    台南市農業局副局長吳威達稱讚說，仙湖農場獲得世界農業旅遊大賽文化與遺產保護類別的大獎，在全球休閒農場業者競爭中獲得大獎，非常不簡單，仙湖農場發展休閒農業，開發龍眼、咖啡商品、風味餐和採果體驗，吸引不少遊客回鍋、年輕人喜愛，成為休閒農業的標竿。

    仙湖農場在10年前第六代吳侃薔加入後，又有新創意，園區養著迷你豬等小動物，受到親子喜愛，園區四季農作提供農場餐廳最新鮮的食材，增設夢幻無邊際泳池、龍眼產業文化裝置藝術廊道，「迎山客房」更是在網路上爆紅，在房間內就能坐擁百萬級絕美景觀，吸引許多遊客一睹風采。西拉雅國家風景區也將仙湖農場推薦為西拉雅著名景點。

    吳侃薔說，農場的成功在將看不見的農業文化轉化為實際體驗，也以藝術表達，這是台灣第一個獲得世界農業旅遊文化類大獎的休閒農場，格外珍貴；農場透過當地龍眼焙灶寮生活與「放伴」文化，展現台灣人用心生活在這片土地上的出工互助合作、山林共存精神，希望透過這個世界大獎，台灣農業文化能與世界放伴，與世界交朋友。

    東山仙湖農場內的龍眼焙灶寮，呈現當地龍眼產業文化，成為農事體驗之一。（記者楊金城攝）

    東山仙湖農場內的龍眼焙灶寮，呈現當地龍眼產業文化，成為農事體驗之一。（記者楊金城攝）

    東山仙湖農場的藝術廊道（農場提供）

    東山仙湖農場的藝術廊道（農場提供）

    東山仙湖農場迎山客房的藝術廊道。（農場提供）

    東山仙湖農場迎山客房的藝術廊道。（農場提供）

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